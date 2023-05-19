Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Також вона підкреслила, що оперативна ситуація на Херсонщині залишається досить напруженою, інформує 24 Канал.

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Навічно поклали 6 "Гвоздик"

На Півдні Сили оборони за минулу добу знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", комплекс дальнього візуального спостереження "Муром" та 6 САУ "Гвоздика". Разом з тим, ситуація в регіоні залишається напруженою, оскільки ворог постійну веде розвідку з неба. За словами Гуменюк, так окупанти намагаються зібрати інформацію про контрнаступ ЗСУ.

За минулу добу знищений безпілотник "Орлан-10", візуально-спостережний комплекс "Муром". Орім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи дуже символічно поклали на лівому березі вчора шість "Гвоздик", але це не квіти, а самохідні артилерійські установки, якими ворог гатив по Херсонщині,

– заявила Гуменюк.

Українські захисники продовжують контрбатарейну боротьбу на Херсонщині, а також постійно знищують ворожі безпілотники, якими росіяни проводять розвідку.

Актуальні втрати ворога

Українські захисники та захисниці вже протягом 15 місяців мужньо боронять країну. За інформацією Генштабу, ворог вже втратив понад 200 тисяч особового складу, проте продовжує кровопролитну війну.

Від початку повномасштабної війни окупанти втратили:

особового складу – 201 760 (+660),

танків – 3777 (+4),

бойових броньованих машин – 7377 (+4),

артилерійських систем – 3210 (+12),

РСЗВ – 564 (+1),

засобів ППО – 319 (+1),

літаків – 308 (+0),

гелікоптерів – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),

крилатих ракет – 1011 (+21),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10),

спеціальної техніки – 419 (+1).

Зазначимо, що у ніч на 19 травня ворог завдав масованого удару по території України. З різних напрямків було випущено 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Повітряні Сили ЗСУ змогли знищити 16 ударних дронів, а на Миколаївщині – збили 3 ракети.