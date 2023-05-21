Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские захватчики часто обстреливают Украину после знаковых событий.
Смотрите также Это испытание, – Гуменюк объяснила, почему россияне обстреливают Украину ночью
Уже известна тактика россиян
Вечером 20 мая Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находятся 2 подводных ракетоносители оккупантов. Именно с них пуск ракет обнаружить сложнее.
Вероятно, это такая тактика и хитрость врага. Нельзя не провести параллель с тем, как обычно враг реагирует на мировые значимые события. Если говорить о саммите G7, вполне возможно, (россияне – 24 Канал) могут нанести психологическое давление,
– отметила Наталья Гуменюк.
Кроме того, надводные ракетоносители могут вывести в море перед самым пуском "Калибров". Россия уже прибегала к такой тактике во время нескольких ночных атак на Украину.
Потому в ближайшее время сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя. Следует быть осмотрительными и позаботиться о своей безопасности во время соответствующих объявлений от власти.
Наталья Гуменюк предупредила о новой опасности: смотрите видео
Последние массированные обстрелы Украины: что известно
- В ночь на 20 мая российские захватчики атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину. Местные слышали взрывы, это была работа ПВО. В результате падения обломков ракет были повреждены некоторые жилые и промышленные здания. Все вражеские цели были уничтожены. За май это была 11 массированная атака на столицу.
- После полуночи 19 мая оккупанты атаковали на нескольких направлениях. С северного и юго-восточного направлений россияне запустили дроны-камикадзе, а с кораблей в Черном море – атаковали крылатыми ракетами типа "Калибр". Ракеты попали в промышленное предприятие Кривого Рога. Одна женщина получила ранения.
- Тогда взрывы слышали и на Западе. В частности, на утро Львовскую область атаковали "Шахедами". Попасть хотели в объект критической инфраструктуры. К счастью, ПВО сбила все дроны.