Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские захватчики часто обстреливают Украину после знаковых событий.

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Уже известна тактика россиян

Вечером 20 мая Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море. Сейчас там находятся 2 подводных ракетоносители оккупантов. Именно с них пуск ракет обнаружить сложнее.

Вероятно, это такая тактика и хитрость врага. Нельзя не провести параллель с тем, как обычно враг реагирует на мировые значимые события. Если говорить о саммите G7, вполне возможно, (россияне – 24 Канал) могут нанести психологическое давление,

– отметила Наталья Гуменюк.

Кроме того, надводные ракетоносители могут вывести в море перед самым пуском "Калибров". Россия уже прибегала к такой тактике во время нескольких ночных атак на Украину.

Потому в ближайшее время сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя. Следует быть осмотрительными и позаботиться о своей безопасности во время соответствующих объявлений от власти.

Обратите внимание! На саммите G7 Джо Байден заявил, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на воздушных судах F-16.

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