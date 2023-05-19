О том, почему враг атакует именно ночью, – рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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По ее словам, разница между ночными и дневными атаками все же есть. В том числе и для наших сил ПВО.
Враг работает по схеме террориста. Для него важно еще и истощение украинского населения. Истощение ночными и длительными атаками. Люди бодрствуют ночью, а на следующий день им нужно идти на работу. Это испытание, в том числе и для нашей экономики, потому что ракетные удары наносят по более глубоким регионам и призваны обеспечивать возможность ВСУ держать оборону,
– подчеркнула Гуменюк.
Кроме того, ночью нашей ПВО немного труднее обнаруживать цели, чем это было бы днем.
Ракетные обстрелы: последние новости
- По оценкам американского Института изучения войны, с 19 апреля по 14 мая этого года россияне нанесли по меньшей мере 10 массированных ударов по Украине. Только в ночь на 19 мая россияне атаковали Львов, Киев и Кривой Рог. ПВО уничтожило 3 ракеты и 16 ударных дронов.
- В ISW отмечают, что для этих ударов Россия использовала гораздо меньше ракет, чем для массированных обстрелов минувшей осенью. Основной упор противник сделал на иранские "Шахеды".
- 16 мая россияне впервые нанесли удар сразу 6 ракетами Х-47М2 "Кинжал". Все они были направлены на Киев. Однако достичь результата оккупантам не удалось.
- Украинская разведка подчеркнула, что российские атаки нацелены на военные объекты, которые должны помочь контрнаступлению ВСУ.