О том, почему враг атакует именно ночью, – рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия давно исчерпала основной запас ракетного оружия: как агрессор пытается компенсировать это

По ее словам, разница между ночными и дневными атаками все же есть. В том числе и для наших сил ПВО.

Враг работает по схеме террориста. Для него важно еще и истощение украинского населения. Истощение ночными и длительными атаками. Люди бодрствуют ночью, а на следующий день им нужно идти на работу. Это испытание, в том числе и для нашей экономики, потому что ракетные удары наносят по более глубоким регионам и призваны обеспечивать возможность ВСУ держать оборону,

– подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, ночью нашей ПВО немного труднее обнаруживать цели, чем это было бы днем.

Ракетные обстрелы: последние новости