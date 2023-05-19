Как враг пытается пополнить свои запасы и сколько ракет может производить в месяц, рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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Захватчики наладили производство

Скибицкий отметил, что страна-террорист действительно исчерпала значительный запас ракетного вооружения. Однако несмотря на санкции, россиянам все же удалось наладить производство.

По словам представителя ГУР, обломки вражеских ракет указывают, что снаряды только недавно сошли с конвейера. В частности есть боеприпасы, изготовленные в первом квартале 2023-го.

Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" – пять единиц. Таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции,

– рассказал Скибицкий.

В разведке считают, что такая ракетная кампания захватчиков будет продолжаться, пока у них будет достаточно ресурса. Вероятно, враг будет комбинировать средства и прибегать к новым экспериментам.

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Почему оккупанты начали активнее атаковать Украину ночью

Прежде всего, заметим, что этой ночью, 19 мая, россияне выпустили по Украине 22 дрона "Шахед" и 6 "Калибров". Наши защитники уничтожили 16 беспилотников и три крылатых ракеты врага.

В ОК "Юг" объяснили, почему же оккупанты стали активнее атаковать как раз в темное время суток. В частности, Наталья Гуменюк отметила, что захватчики пытаются истощить нашу ПВО, ведь ночью действительно немного труднее обнаруживать цели. Кроме того, агрессор пытается расшатать общее внутреннее состояние украинского общества.