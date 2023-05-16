Глава Минобороны Украины Алексей Резников отреагировал на очередной невероятный успех украинских воздушных сил. Кроме шести Х-47М2 "Кинжал", наши защитники неба сбили еще 12 других российских ракет
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Украинские военные "минуснули" уже 7 "Кинжалов"
Ночью 16 мая силы ПВО Украины уже второй раз сбили "Кинжал", о котором в России говорят, что у него якобы нет никакого аналога в мире. Резников намекает, что скоро этих ракет не будет и в России.
Дело в том, что у России есть ограниченные запасы "Кинжалов". Из сообщения Резникова можно сделать вывод, что враг недавно имел 80 таких ракет, из которых 7 уже потерял.
В частности, один российский "Кинжал" наши воины сбили 4 мая и еще 6 – 16 мая. Следовательно, в России остается еще 73 "Кинжала".
У российских террористов нет шансов возобладать над Украиной. Их оружие можно и нужно противостоять западному. Благодарим наших военнослужащих ВВС и наших государств-партнеров, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой. Давайте побеждать вместе!,
– подчеркнул Резников.
Что известно об изготовлении "Кинжалов"
- Ракета "Кинжал" – высокотехнологичная и сложная в изготовлении, стоимость которой составляет от 10 миллионов долларов. Изготовление ракеты усложняют и санкции против России, хотя Кремль научился их обходить.
- Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что россияне могут производить один или два "Кинжала" за месяц.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в марте 2023 заявил, что Россия имеет около 40 ракет типа "Кинжал".
- В Украине неоднократно отмечали, что ракетные запасы России критически низки.
Россия массированно атаковала Украину: что известно
- Российские военные продолжили наносить удары по Украине, используя ракеты и "Шахеды". Очередная атака произошла ночью 16 мая.
- Оккупанты выпустили 9 "Калибров" из Черного моря, 6 "Кинжалов" из самолетов МиГ-31К, а также ударили баллистическими ракетами, предварительно, С-400 и Искандер-М.
- По данным воздушных сил ВСУ, украинские силы ПВО сбили все воздушные цели. Обломки ракет упали в нескольких районах Киева, однако обошлось без жертвы.
- По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших.