Российские военные направили на Украину ракеты "Кинжал", "Калибр", С-400 и "Искандер-М", а также дроны-камикадзе типа "Шахед". Детальнее о том, сколько ракет удалось сбить и какие города были под прицелом врага – читайте в материале 24 Канала.

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Когда началась массированная атака

После 2 часов ночи во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. После этого появилась информация о пусках ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а также "Кинжалов" с территории России.

Около 02:52 появились первые сообщения о звуках взрывов в Киевской области, после чего также в Киеве. Журналисты 24 Канала из Киева сообщили, что звуки взрывов были очень мощными.

Самая массированная атака Киева

Спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что 16 мая произошла наиболее массированная атака россиян на Киев. По его словам, враг применил и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе, и ракеты баллистического типа.

Он рассказал, что падение обломков ракет было зафиксировано в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах.

По его словам, самые большие повреждения в Соломенском районе, где загорелось нежилое помещение. Также обломки повредили гражданские автомобили.

Столичный мэр Виталий Кличко уточнил, что обломки ракеты упали на территорию зоопарка. Также, по предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила сразу 6 "Кинжалов" именно по Киеву.

В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Киев / Фото Павел Петров

Пострадали ли животные и персонал зоопарка

Виталий Кличко сообщил, что никто из животных и работников не пострадал в результате падения обломков ракеты. Также не было возгорания.

Обломок ракеты повредил зеленые насаждения, но все поломанные ветки уже убрали.

Сейчас с животными проводят антистрессовые мероприятия. И сегодня, как обычно, в 10:00 зоопарк откроется для посетителей.

Сколько ракет удалось сбить

В Генштабе ВСУ сообщили, что около 03:30 российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины.



Силы ПВО уничтожили все 18 ракет во время атаки 16 мая / Фото Воздушные силы ВСУ

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Шахед", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", SuperCam.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты четыре российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что 9 крылатых ракет "Калибр" были уничтожены на разных направлениях. По его словам, были уничтожены три ракеты С-400 или "Искандер-М" – сейчас их тип уточняется. В марте в интервью 24 Каналу Юрий Игнат заявлял, что у Украины не было средств, чтобы сбивать ракеты такого типа.

России не удалось нанести удар по Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг пытался нанести удар по Черкасской области, однако силы ПВО уничтожили беспилотник противника.

Игорь Табурец отметил, что в результате атаки нет пострадавших или разрушений. В то же время от падения обломков осталась воронка.



Воронка после падения обломков дрона в Черкасской области / Фото Игорь Табурец