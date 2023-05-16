Силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник. Об этом сообщил глава ОВА.
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Очередная провальная попытка оккупантов
Табурец заметил, что наши защитники минувшей ночью, как всегда, круто поработали. Российский агрессор пытался нанести удар по территории Черкасской области.
Однако силы ПВО успешно "минуснули" беспилотник противника,
– отметил глава ОВА.
Также он добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, разрушения не зафиксированы.
В Черкасской области сбили российский дрон / Фото из телеграма главы ОВА
Сколько дронов и ракет ночью уничтожили наши защитники
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что около 03:30 16 мая оккупанты атаковали Украину сразу из трех направлений – северного, южного и восточного.
- Захватчики запустили 18 ракет разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
- В частности, из шести самолетов МиГ-31К выпустили 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", с кораблей в Черном море – 9 крылатых ракет "Калибр", а также три ракеты наземного базирования С-400 и " Искандер-М".
- Залужный отметил, что наша ПВО уничтожила все 18 российских ракет.
- Также в ночь на 16 мая российские военные атаковали ударными дронами типа Shahed-136/131. Кроме того, враг проводил воздушную разведку тремя БПЛА оперативно-тактического уровня – "Орлан-10" и SuperCam. Впрочем, и их наши защитники успешно уничтожили.