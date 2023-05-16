Силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник. Об этом сообщил глава ОВА.

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Очередная провальная попытка оккупантов

Табурец заметил, что наши защитники минувшей ночью, как всегда, круто поработали. Российский агрессор пытался нанести удар по территории Черкасской области.

Однако силы ПВО успешно "минуснули" беспилотник противника,

– отметил глава ОВА.

Также он добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, разрушения не зафиксированы.

В Черкасской области сбили российский дрон / Фото из телеграма главы ОВА

Сколько дронов и ракет ночью уничтожили наши защитники