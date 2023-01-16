Россия нанесла удар по Киеву ракетами из комплекса С-400 с северного направления, то есть из Белоруссии. Целью оккупантов вновь стал объект критической инфраструктуры. 24 Канал анализирует, чем опасны для Украины обстрелы из С-400

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Россия снова использовала С-400 против Украины

14 января взрывы в Киеве прогремели еще до того, как была объявлена воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире 24 Канала сообщил, что скорее всего, это были ракеты, летевшие по баллистической траектории.

Как известно, баллистика не доступна, чтобы ее сбивала украинская ПВО.

Издание Defense Express получили фото обломков ракет, которыми Россия обстреляла Киев 14 января. Речь идет о ракете типа 48Н6ДМ от С-400.

Обломки ракеты 48Н6ДМ / Фото Defense Express

Оккупанты используют против Украины ракеты С-400 уже во второй раз. Ранее обломки от ракет, запущенных с С-400, были обнаружены в зоне уничтоженного частного здания на Протасовом Яру и в разрушенной гостинице за дворцом "Украина" во время удара 31 декабря.

Дальность ракет к С-400

Ракета 48Н6ДМ, не находящаяся на вооружении ВСУ, имеет большую боевую часть и дальность полета, чем ракеты для С-300. В 48Н6ДМ дальность составляет 250 километров, а боевая часть – 180 килограммов.

Пусковым районом для пуска ракет 48Н6ДМ с С-400, с максимальной долей вероятности, является территория расположенного под Гомелем белорусского аэродрома "Зябровка" всего в 20 километрах от границы с Украиной.



Запуск ракеты 48Н6ДМ / Фото росСМИ

Именно этот аэродром, как напоминают Defense Express, официально фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

Ракеты 48Н6ДМ позволяют России держать под прицелом с территории Беларуси не только Киев, но и такие города как Житомир, Ровно, Луцк и Львов.

Полет ракеты составляет несколько минут

Ракеты 48Н6ДМ опасны из-за своей максимальной скорости – 2,5 километра в секунду. Таким образом, полет на 230 километров составляет ориентировочно несколько минут. Следовательно, на воздушную тревогу следует реагировать оперативно.

Для точности удара необходимо иметь прямую радиолокационную видимость между РЛС и ракетой При дальности пуска 230 километров управление ракетой теряется на высоте приблизительно 3 километры.

Далее ракета просто падает примерно в район цели по инерциальной навигации. Зенитные ракеты 48Н6ДМ оснащены "контактным взрывателем", реагирующим на прохождение рядом с воздушной целью.

При ударе по наземной цели он может сработать еще на незначительной высоте или при контакте с поверхностью.



Зона поражения ракеты 48Н6ДМ / Фото Defense Express

Масса ракеты 48Н6ДМ и ее скорость вместе с размером боевой части позволяет в случае попадания в жилой дом легко пробить стены или крышу и нанести значительные разрушения.

В случае подрыва на незначительной высоте – поразить готовыми обломками гражданское население, тем более что именно в целях максимальной обломочности и сконструированы боевые части зенитных ракет.

Украина не может сбивать ракеты с С-400

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что ракеты из комплексов С-300 и С-400 невозможно сбивать. Причина в том, что у Украины нет для этого средств. Комплекс С-300 основополагающий на вооружении Украины, но он не способен сбивать ракеты, запущенные с идентичного ЗРК.

Ракета летит так же, как и баллистическая: по траектории, по дуге. Чем больше расстояние запуска, тем больше неточность ракеты. Россия может использовать эти ракеты не для того, чтобы гарантированно уничтожить нужную ей цель, а для терроризма.

Перехват ракет с С-400 нуждается в комплексах противоракетной обороны, таких как Patriot PAC3 с кинетическими перехватчиками MSE. Как известно, ЗРК Patriot PAC3 способен уничтожать баллистические ракеты.

Если поразить баллистическую зенитную ракету с осколочно-фугасной частью – нет никакой гарантии того, что это приведет к ее уничтожению.