Ракеты С-400 очень опасны. СМИ получили снимки обломков этих ракет, на которых виднеется индекс – 48Н6ДМ.
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Оккупанты по Киеву ударили ракетами С-400
С-400 – это новая ракета к новому российскому ЗРК С-400. Во время работы по наземным целям она имеет дальность в 230 километров. Вес боевой части составляет 180 килограм.
Как оказалось, новые ракеты против Украины оккупанты используют во второй раз. Обломки С-400 были обнаружены в зоне уничтоженного частного здания на Протасовом Яру и в разрушенной гостинице за дворцом "Украина" во время удара 31 декабря.
Индекс на ракете – 48Н6ДМ / фото Defence Express
Эксперты отмечают, что ракета С-400 имеет значительную скорость. От пуска с земли до попадания на расстояние около 200 километров проходит всего одна – две минуты. Также зенитные управляемые ракеты в случае ударов по наземным целям не точны.
Дальность пуска 230 километров / фото Defence Express
Дальность пуска 120 километров / фото Defence Express
Следовательно, пуски С-400 представляют значительную угрозу для гражданских как невыборочное оружие.
Ракетная атака Киева: последние новости
- 14 января взрывы прогремели в ряде районов Киева.
- Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, Россия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре столицы.
- В Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. К счастью, пострадавших нет.
- Кстати, 14 января российские оккупанты осуществили около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные.