Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что страна-агрессор уже использовала зенитные ракеты для ударов по городам, например, по Харькову или Николаеву, но Киев атаковали C-300 и C-400 – впервые.

Внимание На фоне новой ракетной атаки Россия к смешному упорно стремится выставить агрессором Украину, – ISW

Ракета летит так же, как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет с-300 до 150 км. Но есть и модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе с-400,

– рассказал Игнат.

Спикер также отметил, что скорость этих ракет велика – С-300 – 3,5 километра и 4,5 километра – С-400. Допустим, что запуск произошел в 200 – 250 километрах от границы, достаточно всего две минуты от старта до попадания в цель.

Эти ракеты невозможно сбить

Кроме того, по словам спикера, C-300 и C-400 – почти невозможно сбить.

"Эти ракеты невозможно сбивать - ну не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основной на вооружении", – отметил Юрий Игнат.

Спикер подчеркнул, что Украине нужно больше качественных систем ПВО. Закрыть небо над всей Украиной невозможно тем количеством ПВО, которое передали союзники.

Пока в Воздушных силах сообщают, что Россия запускала ракеты с Северного направления. Пуски были недалеко от границы.

Главное об атаке россиян 14 января

Утром 14 января жители Киева услышали ряд взрывов в городе и окрестностях. После этого около 9:40 объявили воздушную тревогу. Из-за того, что россияне использовали С-300, заранее обнаружить в Воздушных силах опасность не смогли.

Взрывы раздались в ряде районов столицы. Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, Россия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре столицы.

В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты, проинформировал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, пострадавших нет.