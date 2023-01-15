Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зауважив, що країна-агресор уже використовувала зенітні ракети для ударів по містах, наприклад по Харкову чи Миколаєву, але Київ атакували C-300 та C-400 – вперше.

Увага На тлі нової ракетної атаки Росія до смішного вперто прагне виставити агресором Україну, – ISW

Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет с-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс с-400,

– розповів Ігнат.

Речник також зауважив, що швидкість цих ракет велика – С-300 – 3,5 кілометра і 4,5 кілометра – С-400. Припустимо, що запуск стався за 200 – 250 кілометрів від кордону, достатньо всього дві хвилини від старту до попадання в ціль.

Ці ракети неможливо збити

Крім того, за словами речника, C-300 та C-400 – майже неможливо збити.

"Ці ракети неможливо збивати – ну не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні", – зазначив Юрій Ігнат.

Речник наголосив, що Україні потрібно більше якісних систем ППО. Закрити небо над усією Україною неможливо тією кількістю ППО, що передали союзники наразі.

Наразі у Повітряних силах повідомляють, що Росія запускала ракети з Північного напрямку. Пуски були недалеко від кордону.

Головне про атаку росіян 14 січня

Зранку 14 січня мешканці Києва почули низку вибухів у місті і на околицях. Після цього, близько 9:40, оголосили повітряну тривогу. Через те, що росіяни використали С-300, виявити завчасно у Повітряних силах небезпеку не змогли.

Вибухи пролунали в низці районів столиці. Як повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, Росія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі столиці.

У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети, поінформував мер Києва Віталій Кличко. За його словами, постраждалих немає.