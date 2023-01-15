14 січня окупанти завдали дві хвилі ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України. Зокрема, загарбники випустили ракети по Києву, Харкову, Одесі, Кривому Розі, Дніпру, Вінниці та Львівській області.

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Російські терористи завдали удару по Дніпру

Російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Відомо про 14 загиблих. Найменшій з жертв, дівчинці – 15 років. Що стосується поранених, то наразі відомо про 73 людей. З них 14 – діти.

Більшість травмованих отримують медичну допомогу у лікарнях. На жаль, кількість загиблих внаслідок атаки може зрости.

ЗСУ збили 25 російських ракет із 38, які окупанти запустили по Україні. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, що ракети С-300 і С-400, випущені з Білорусі, можуть вразити Київ менш ніж за дві хвилини. За його словами, Україна може ефективно запобігти цим ударам, лише знищивши російські комплекси С-300 українськими системами великої дії.

Ігнат додав, що російські війська раніше використовували ці модифіковані системи для цілей по українській інфраструктурі в Харківській та Миколаївській областях.

Російська пропаганда звинувачує Україну

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують на тому, що Кремль продовжує брехати про те, що Україна являє собою екзистенційну загрозу для Росії, щоб відхилити українські пропозиції щодо мирного саміту та зберегти вихідні максималістські цілі Путіна.

Постійний представник Росії в Раді Безпеки ООН Василь Небензя відреагував на пропозиції України щодо проведення мирного саміту, де представив нашу державу, як агресора. Мовляв, Київ "планував напасти на Москву".

Небензя заявив. що війна Росії в Україні припиниться лише тоді, "коли загроза для Росії перестане виходити з території України" і коли "припиниться дискримінація російськомовного населення" в Україні.

Росія знову говорить про переговори

Аналітики наголошують, що заяви Кремля про дискримінацію російськомовних в Україні є довготривалою інформаційною операцією, спрямованою на виправдання вторгнення Росії в Україну. Небензя повторив наратив Кремля про те, що відмова України визнати незаконну анексію Росією окупованих українських територій і відносини із Заходом загрожують Росії, і стверджував, що українські зв’язки із Заходом (а не вторгнення та окупація Росією України) підривають суверенітет і культурну ідентичність України.

Небензя стверджував, що Україна не зацікавлена ​​в переговорах і є не більш ніж воєнізованою компанією НАТО – обидва давні твердження про те, що Кремль має намір делегітимізувати Україну як незалежного актора та перекласти відповідальність за переговори на західних чиновників.

Небензя стверджував, що якщо Кремль не зможе досягти своїх максималістських цілей шляхом переговорів, він досягне їх військовим шляхом. Промова Небензі ще раз демонструє, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, фальшивих виправдань неспровокованої загарбницької війни та намагатиметься змусити Захід йти на переговори через голову України.

Згадали й про церкву

Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України. У своєму зверненні Небензя заявив, що "режим Зеленського" є "авторитарною диктатурою", яка прагне "знищити канонічну церкву в Україні – Українську Православну Церкву".

Небензя стверджував, що така "авторитарна диктатура" є основною перешкодою для мирних переговорів, і попросив скликати спеціальне засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ймовірних державних переслідувань УПЦ МП.

Експерти ISW запевняють, що українські чиновники не переслідують релігійну свободу чи УПЦ. Проте російські офіційні особи навмисно спотворюють намагання України переслідувати пов’язаних з Кремлем елементів УПЦ МП як переслідування Української Православної Церкви.

Зазначимо, що Українська Православна Церква є незалежною структурою, яка продовжує діяти в Україні, тоді як УПЦ МП є несамостійним підпорядкованим відділенням контрольованої Кремлем Російської Православної Церкви, яка фінансово та риторично підтримує війну Росії в Україні.