Про це повідомили у Дніпропетровській міській раді. Нагадаємо, що все ще тривають рятувальні операції. Тож, на жаль, кількість загиблих внаслідок атаки може зрости.
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У Дніпрі – триденна жалоба
Зазначимо, що станом на 00:00 відомо про 12 загиблих. Найменшій з жертв, дівчинці – 15 років. Що стосується поранених, то наразі відомо про 73 людей. З них 14 – діти. Більшість травмованих отримують медичну допомогу у лікарнях.
Зауважимо, що глава ОВА Валентин Резніченко наголосив на тому, що доля 26 мешканців Дніпра все ще невідома. Рятувальна операція все ще триває.
Наслідки ракетного удару у Дніпрі 14 січня 2023 / Фото з телеграму Резніченка
Коротко про ракетний удар по Дніпру
- Зауважимо, що 14 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Загарбники випустили 38 ракет, 25 з яких вдалося збити.
- На жаль, одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Про це близько 16:00 повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
- Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ракету окупанти випустили близько 15:30 з Курської області. Загалом 14 січня ворог випустив 5 таких ракет з 5 літаків стратегічної авіації.
- Згодом він зазначив, що будинок на 16 під'їздів. Й у ньому мешкало близько 1 700 людей. Сам під'їзд, який окупанти зруйнували вщент, був на 72 квартири. Й у ньому могли жити від 100 до 200 людей, з яких близько 50 – діти.
- На жаль, внаслідок атаки загинули та постраждали мирні мешканці. Станом на 00:00 15 січня повідомляли про 12 загиблих, серед яких – 15-річна дівчинка. Поранень зазнали 73 людини, зокрема 14 дітей. Практично всіх постраждалих відправили до лікарні.
- Пізно ввечері у мережу виклали відео. На ньому можна побачити момент влучання російської ракети Х-22 у багатоповерхівку. Цей ролик вщент руйнує гіпотезу Арестовича про те, що ракету ворога збили сили ППО. І що саме тому вона влучила у житловий будинок.
- Нагадуємо, що за цим посиланням ви можете прочитати все, що відомо про теракт у Дніпрі 14 січня 2023 року.