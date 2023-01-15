Про це повідомили у Дніпропетровській міській раді. Нагадаємо, що все ще тривають рятувальні операції. Тож, на жаль, кількість загиблих внаслідок атаки може зрости.

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Зазначимо, що станом на 00:00 відомо про 12 загиблих. Найменшій з жертв, дівчинці – 15 років. Що стосується поранених, то наразі відомо про 73 людей. З них 14 – діти. Більшість травмованих отримують медичну допомогу у лікарнях.

Зауважимо, що глава ОВА Валентин Резніченко наголосив на тому, що доля 26 мешканців Дніпра все ще невідома. Рятувальна операція все ще триває.

Наслідки ракетного удару у Дніпрі 14 січня 2023 / Фото з телеграму Резніченка

Коротко про ракетний удар по Дніпру