Об этом сообщили в Днепропетровском городском совете. Напомним, что все еще продолжаются спасательные операции. Так что, к сожалению, количество погибших в результате атаки может возрасти.
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В Днепре – трехдневный траур
Отметим, что по состоянию на 00:00 известно о 12 погибших. Самой маленькой из жертв девочке – 15 лет. Что касается раненых, то сейчас известно о 73 людях. Из них 14 – дети. Большинство травмированных получают медицинскую помощь в больницах.
Отметим, что глава ОВА Валентин Резниченко отметил, что судьба 26 жителей Днепра все еще неизвестна. Спасательная операция все еще продолжается.
Последствия ракетного удара в Днепре 14 января 2023 / Фото с телеграма Резниченко
Коротко о ракетном ударе по Днепру
- Заметим, что 14 января оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Захватчики выпустили 38 ракет, 25 из которых удалось сбить.
- К сожалению, одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Днепре. Об этом около 16:00 сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
- Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ракету оккупанты выпустили около 15:30 из Курской области. Всего 14 января враг выпустил пять таких ракет из пяти самолетов стратегической авиации.
- Впоследствии он отметил, что здание на 16 подъездов. И в нем проживало около 1700 человек. Сам подъезд, который оккупанты разрушили до основания, был на 72 квартиры. И в нем могли жить от 100 до 200 человек, из которых около 50 – дети.
- К сожалению, в результате атаки погибли и пострадали мирные жители. По состоянию на 00:00 15 января сообщалось о 12 погибших, среди которых – 15-летняя девочка. Ранения получили 73 человека, в том числе 14 детей. Практически всех пострадавших отправили в больницу.
- Поздним вечером в сеть выложили видео. На нем можно увидеть момент попадания российской ракеты Х-22 в многоэтажку. Этот ролик полностью разрушает гипотезу Арестовича, что ракету врага сбили силы ПВО. И именно поэтому она попала в жилой дом.
- Напоминаем, что за этим ссылкой вы можете прочитать все, что известно о теракте в Днепре 14 января 2023 года.