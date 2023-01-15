Об этом сообщили в Днепропетровском городском совете. Напомним, что все еще продолжаются спасательные операции. Так что, к сожалению, количество погибших в результате атаки может возрасти.

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В Днепре – трехдневный траур

Отметим, что по состоянию на 00:00 известно о 12 погибших. Самой маленькой из жертв девочке – 15 лет. Что касается раненых, то сейчас известно о 73 людях. Из них 14 – дети. Большинство травмированных получают медицинскую помощь в больницах.

Отметим, что глава ОВА Валентин Резниченко отметил, что судьба 26 жителей Днепра все еще неизвестна. Спасательная операция все еще продолжается.

Последствия ракетного удара в Днепре 14 января 2023 / Фото с телеграма Резниченко

Коротко о ракетном ударе по Днепру