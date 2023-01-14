Ролик, снятый с соседнего дома, позволяет увидеть, как вражеская ракета попадает в многоэтажку в Днепре. Произошло это после обеда 14 января в праздничный для мирных жителей день.

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Ракета полностью разрушила подъезд

Оккупанты продолжают цинично и намеренно бить по гражданской инфраструктуре. На этот раз вражеская ракета, выпущенная стратегическим бомбардировщиком, попала в многоэтажку. И этот момент удалось снять очевидцам. Он, к слову, опровергает фейк, который сейчас активно распространяется по сети, но об этом дальше.

Момент попадания российской ракеты в дом в Днепре: смотрите видео

Почему это видео сейчас важно

Оно опровергает информацию, которую во время совместного с российским оппозиционером Марком Фейгиным эфира, озвучил советник ОП Алексей Арестович. Он отметил, что украинская ракета ПВО попала в российскую Х-22, из-за чего та влетела в дом и детонировала.

Как подчеркнул активист Сергей Стерненко, на видео четко слышен и виден только один взрыв. Это немаловажный момент. И на этом мы делаем большой акцент, разрушая гипотезу, которую уже активно распространяют в российских пабликах.

Удар именно по дому, а не как рассказывал Арестович об "сбитие и падении ракеты на дом",

– подчеркнул Стерненко.

Реакция мэра Днепра

На опасную реплику, озвученную Арестовичем, отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он не особо подбирал слова, комментируя сказанное внештатным советником ОП.

Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленная скотина и помойный рот. Но в ОП на него явно кто делает ставку,

– подчеркнул Филатов.

Мы понимаем, как его переполняет гнев. Несмотря на это, Филатов извинился за сказанное. В то же время, он выразил надежду, что СБУ и контрразведка обязаны отреагировать.

Коротко о ракетном ударе по Днепру