Имя одного из виновников трагедии озвучил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Также он обнародовал фото оккупанта.
К теме Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке
Кто ответственен за ракетный удар по многоэтажке в Днепре
Братчук рассказал, что ответственным за удар по многоэтажке в Днепре является Олег Тимошин – командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка".
Его полк сегодня ударил по дому в Днепре. Он отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года. Ходи и бойся, гн*да,
– написал спикер.
Он добавил, что по многоэтажке россияне ударили ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Запуски происходили в районе Курска и Азовского моря.
"В общей сложности было 5 пусков этих ракет. Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге", – отметил Братчук.
Олег Тимошин приказал выпустить ракету по дому в Днепре / Фото с телеграмма Сергея Братчука
Кратко о российском ударе по Днепру
- Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко примерно в 16:00 сообщил ужасные новости из Днепра – вражеская ракета попала в многоквартирный дом, полностью разрушив его часть.
- Мэр Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко выехали на место происшествия. По словам мэра, на месте попадания – плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.
- На вражеский удар отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он назвал россиян террористами и заверил, что они должны быть наказаны. Это подчеркнул и сам глава государства Владимир Зеленский.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- По состоянию на 23:00 известно, что спасателям удалось вытащить из-под завалов 37 человек, среди которых 6 детей.
- К сожалению, погибли 12 жителей, в том числе 1 ребенок. Ранения получили еще 64 человека, из которых 14 – дети. Пострадавшие госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
- Спасатели продолжают работать на месте обстрела, потому количество жертв и травмированных, вероятно, может вырасти.