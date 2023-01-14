Имя одного из виновников трагедии озвучил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Также он обнародовал фото оккупанта.

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Кто ответственен за ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Братчук рассказал, что ответственным за удар по многоэтажке в Днепре является Олег Тимошин – командир 52-го "гвардейского тяжелого бомбардирочного авиационного полка".

Его полк сегодня ударил по дому в Днепре. Он отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года. Ходи и бойся, гн*да,

– написал спикер.

Он добавил, что по многоэтажке россияне ударили ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море. Запуски происходили в районе Курска и Азовского моря.

"В общей сложности было 5 пусков этих ракет. Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге", – отметил Братчук.



Олег Тимошин приказал выпустить ракету по дому в Днепре / Фото с телеграмма Сергея Братчука

Кратко о российском ударе по Днепру