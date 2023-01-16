Росія завдала удару по Києву ракетами з комплексу С-400 з північного напрямку, тобто з Білорусі. Ціллю окупантів знову став об'єкт критичної інфраструктури. 24 Канал аналізує, чим небезпечні для України обстріли з С-400.

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Росія знову використала С-400 проти України

14 січня вибухи в Києві прогриміли ще до того, як було оголошено повітряну тривогу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі 24 Каналу повідомив, що швидше за все, це були ракети, які летіли по балістичній траєкторії.

Як відомо, балістика не є доступною, щоб її збивала українська ППО.

Видання Defense Express отримало фото уламків ракет, якими Росія обстріляла Київ 14 січня. Йдеться про ракету типу 48Н6ДМ від С-400.

Уламки ракети 48Н6ДМ / Фото Defense Express

Окупанти використовують проти України ракети С-400 вже вдруге. Раніше уламки від ракет, запущених з С-400, знайшли у зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому Яру та у зруйнованому готелі за палацом "Україна" під час удару 31 грудня.

Дальність ракет до С-400

Ракета 48Н6ДМ, яка не є на озброєнні ЗСУ, має більшу бойову частину та дальність польоту, аніж ракети для С-300. У 48Н6ДМ дальність складає 250 кілометрів, а бойова частина – 180 кілограмів.

Пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400, з максимальною долею вірогідності, є територія білоруського аеродрому "Зябровка", який розташований під Гомелем, всього за 20 кілометрів від кордону з Україною.



Запуск ракети 48Н6ДМ / Фото росЗМІ

Саме цей аеродром, як нагадують у Defense Express, офіційно фігурував як пусковий район С-300 для ударів по наземних об'єктах у Чернігівській області.

Ракети 48Н6ДМ дозволяють Росії тримати під прицілом з території Білорусі не тільки Київ, але й такі міста, як Житомир, Рівне, Луцьк та Львів.

Політ ракети складає кілька хвилин

Ракети 48Н6ДМ небезпечні через свою максимальну швидкість – 2,5 кілометра за секунду. Таким чином, політ на 230 кілометрів складає орієнтовно декілька хвилин. Відтак на повітряну тривогу слід реагувати оперативно.

Для точності удару необхідно мати пряму радіолокаційну видимість між РЛС та ракетою. При дальності пуску 230 кілометрів управління ракетою втрачається на висоті приблизно 3 кілометрів.

Далі ракета просто падає приблизно у район цілі за інерціальною системою навігації. Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені "контактним підривачем", який реагує на проходження поряд з повітряною ціллю.

У випадку удару по наземній цілі він може спрацювати ще на незначній висоті або під час контакту з поверхнею.



Зона ураження ракети 48Н6ДМ / Фото Defense Express

Маса ракети 48Н6ДМ та її швидкість, разом із розміром бойової частини, дозволяє у випадку потрапляння у житловий будинок легко пробити стіни чи дах та завдати значних руйнувань.

У випадку підриву на незначній висоті – уразити готовими уламками цивільне населення, тим більше, що саме з метою максимальної уламковості й сконструйовані бойові частини зенітних ракет.

Україна не може збивати ракети з С-400

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ракети з комплексів С-300 та С-400 неможливо збивати. Причина в тому, що в України немає для цього засобів. Комплекс С-300 основний на озброєнні України, але він не здатен збивати ракети, які запустили з ідентичного ЗРК.

Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Що більша відстань запуску, то більша неточність ракети. Відтак, Росія може використовувати ці ракети не для того, щоб гарантовано знищити потрібну їй ціль, а для тероризму.

Перехоплення ракет з С-400 потребує комплексів протиракетної оборони, таких як Patriot PAC3 з кінетичними перехоплювачами MSE. Як відомо, ЗРК Patriot PAC3 здатен знищувати балістичні ракети.

Якщо уразити балістичну ракету зенітною з осколково-фугасною частиною – немає жодної гарантії того, що це призведе до її знищення.