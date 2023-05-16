Глава Міноборони України Олексій Резніков відреагував на черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил. Окрім шести Х-47М2 "Кинджал", наші захисники неба збили ще 12 інших російських ракет.

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Українські військові "мінуснули" вже 7 "Кинджалів"

Уночі 16 травня сили ППО України вже вдруге збили "Кинджал", про який у Росії говорять, що він нібито не має жодного аналога у світі. Резніков натякає, що скоро цих ракет не буде і в Росії.

Річ у тім, що Росія має обмежені запаси "Кинджалів". З допису Резнікова можна зробити висновок, що ворог донедавна мав 80 таких ракет, з яких 7 вже втратив.

Зокрема, один російський "Кинджал" наші воїни збили 4 травня та ще 6 – 16 травня. Відтак, у Росії залишається ще 73 "Кинджали".

У російських терористів немає шансів взяти гору над Україною. Їхній зброї можна і потрібно протистояти західній. Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою. Перемагаймо разом!,

– наголосив Резніков.

Що відомо про виготовлення "Кинджалів"

Ракета "Кинджал" – високотехнологічна та складна у виготовленні, вартість якої складає від 10 мільйонів доларів. Виготовлення ракети ускладнюють і санкції проти Росії, хоча Кремль навчився їх обходити.

Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що росіяни можуть виготовляти один або два "Кинджали" за місяць.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у березні 2023 року заявив, що Росія має близько 40 ракет типу "Кинджал".

В Україні неодноразово наголошували, що ракетні запаси Росії критично низькі.

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