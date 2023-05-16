Глава Міноборони України Олексій Резніков відреагував на черговий неймовірний успіх українських Повітряних Сил. Окрім шести Х-47М2 "Кинджал", наші захисники неба збили ще 12 інших російських ракет.
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Українські військові "мінуснули" вже 7 "Кинджалів"
Уночі 16 травня сили ППО України вже вдруге збили "Кинджал", про який у Росії говорять, що він нібито не має жодного аналога у світі. Резніков натякає, що скоро цих ракет не буде і в Росії.
Річ у тім, що Росія має обмежені запаси "Кинджалів". З допису Резнікова можна зробити висновок, що ворог донедавна мав 80 таких ракет, з яких 7 вже втратив.
Зокрема, один російський "Кинджал" наші воїни збили 4 травня та ще 6 – 16 травня. Відтак, у Росії залишається ще 73 "Кинджали".
У російських терористів немає шансів взяти гору над Україною. Їхній зброї можна і потрібно протистояти західній. Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою. Перемагаймо разом!,
– наголосив Резніков.
Що відомо про виготовлення "Кинджалів"
- Ракета "Кинджал" – високотехнологічна та складна у виготовленні, вартість якої складає від 10 мільйонів доларів. Виготовлення ракети ускладнюють і санкції проти Росії, хоча Кремль навчився їх обходити.
- Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що росіяни можуть виготовляти один або два "Кинджали" за місяць.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у березні 2023 року заявив, що Росія має близько 40 ракет типу "Кинджал".
- В Україні неодноразово наголошували, що ракетні запаси Росії критично низькі.
Росія масовано атакувала Україну: що відомо
- Російські військові продовжили завдавати ударів по Україні, використовуючи ракети та "Шахеди". Чергова атака відбулася вночі 16 травня.
- Окупанти випустили 9 "Калібрів" з Чорного моря, 6 "Кинджалів" з літаків МіГ-31К, а також вдарили балістичними ракетами, попередньо, С-400 та Іскандер-М.
- За даними Повітряних Сил ЗСУ, українські сили ППО збили всі повітряні цілі. Уламки ракет впали в кількох районах Києва, однак обійшлося без жертви.
- За попередньою інформацією, в Солом'янському районі троє потерпілих.