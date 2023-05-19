Як саме ворог намагається поповнити свої запаси та скільки ракет може виробляти на місяць, розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

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Загарбники налагодили виробництво

Скібіцький зазначив, що країна-терористка справді вичерпала значний запас ракетного озброєння. Однак, попри санкції, росіянам все ж вдалося налагодити виробництво.

За словами представника ГУР, уламки ворожих ракет вказують, що снаряди лише нещодавно зійшли з конвеєра. Зокрема, є боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023-го.

Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинджалів" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць. Таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції,

– розповів Скібіцький.

У розвідці вважають, що така ракетна кампанія загарбників продовжуватиметься, доки в них вистачатиме ресурсу. Ймовірно, ворог буде комбінувати засоби та вдаватися до нових експериментів.

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Чому окупанти почали активніше атакувати Україну вночі

Перш за все, зауважимо, що цієї ночі, 19 травня, росіяни випустили по Україні 22 дрони "Шахед" та 6 калібрів. Наші оборонці знищили 16 безпілотників та три крилатих ракети ворога.

В ОК "Південь" пояснили, чому ж окупанти стали активніше атакувати саме у темну пору доби. Зокрема, Наталія Гуменюк зазначила, що загарбники намагаються виснажити нашу ППО, адже вночі справді трохи важче виявляти цілі. Окрім того, агресор пробує розхитати загальний внутрішній стан українського суспільства.