Про те, чому ворог атакує саме вночі, – розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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За її словами, різниця між нічними та денними атаками все ж є. Зокрема і для наших сил ППО.
Ворог працює за схемою терориста. Для нього важливо ще й виснаження українського населення. Виснаження нічними та довготривалими атаками. Люди не сплять вночі, а на наступний день їм треба йти на роботу. Це випробування, зокрема й для нашої економіки, бо ракетні удари завдають по регіонах, які є глибшими і покликані забезпечувати можливість ЗСУ тримати оборону,
– наголосила Гуменюк.
Крім того, вночі нашій ППО трохи важче виявляти цілі, ніж це булоб вдень.
Ракетні обстріли: останні новини
- За оцінками американського Інституту вивчення війни, з 19 квітня по 14 травня цього року росіяни завдали щонайменше 10 масованих ударів по Україні. Лише у ніч на 19 травня росіяни атакували Львівщину, Київщину та Кривий Ріг. ППО знищила 3 ракети та 16 ударних дронів.
- У ISW відзначають, що для цих ударів Росія використала значно менше ракет, ніж для масованих обстрілів минулої осені. Основний акцент противник зробив на іранські "Шахеди".
- 16 травня росіяни вперше завдали удар одразу 6 ракетами Х-47М2 "Кинджал". Усі вони були націлені на Київ. Однак досягнути результату окупантам не вдалось.
- Українська розвідка наголосила, що російські атаки націлені на військові об'єкти, які мають допомогти контрнаступу ЗСУ.