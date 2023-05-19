В российском "Росатоме" цинично заявили, что военные действия Украины якобы представляют угрозу ядерной безопасности, несмотря на то, что именно войска оккупантов превращают Запорожскую АЭС в военную базу. Но усиливают оборону враги не только на самой станции, но и в соседнем Энергодаре – туда оккупанты перекидывают солдат и технику.

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Россияне готовятся к украинскому контрнаступлению

Четверо местных жителей анонимно сообщили журналистам, что российские военные начинают окапываться на атомной станции и в соседнем Энергодаре. Для сдерживания украинских дронов на некоторых зданиях установлены сетки, а окрестности города заново заминированы.

Впрочем, Петр Котин, исполняющий обязанности президента "Энергоатома", убежден, что оккупанты также готовы в любой момент отступить. Известно, что россияне разворовывают оборудование на Запорожской АЭС; кроме того, военные уже даже проводили обучение на случай отступления.

По словам Котина, "жест доброй воли" может произойти, если во время контрнаступления украинские военные перекроют дорогу на Мелитополь, самый большой город на юго-востоке Запорожской области, который сейчас контролирует Россия.

Мировое сообщество беспокоится о безопасности ЗАЭС

Но проведение боевых действий может повлечь за собой серьезную угрозу ядерной безопасности региона, ведь оккупанты могут повредить последнюю внешнюю линию электропередач, благодаря которой охлаждаются реакторы. За время оккупации станции резервные генераторы уже включались шесть раз из-за российских обстрелов.

Если все насосы остановятся, у вас будет от полутора часов до трех дней,

– заявил Котин.

Впрочем, он не верит в то, что украинские военные будут прямо атаковать атомную станцию, в то же время они будут пытаться вытеснить оккупантов из ЗАЭС, перерезав им линии поставки.

В ООН также обеспокоены ситуацией на станции – уже несколько месяцев там сообщают об опасности большой аварии. На Совете Безопасности ООН, который состоится позже в мае, должны представить соглашения между Россией и Украиной по защите ядерного объекта.