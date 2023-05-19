У російському "Росатомі" цинічно заявили, що військові дії України нібито несуть загрозу ядерній безпеці, попри те, що саме війська окупантів перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу. Та посилюють оборону вороги не тільки на самій станції, але і в сусідньому Енергодарі – туди окупанти перекидають солдатів і техніку.

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Росіяни готуються до українського контрнаступу

Четверо місцевих жителів анонімно повідомили журналістам, що російські військові починають окопуватися на атомній станції та у сусідньому Енергодарі. Для стримування українських дронів на деяких будівлях встановлені сітки, а околиці міста наново заміновані.

Втім, Петро Котін, виконувач обов'язків президента "Енергоатому", переконаний, що окупанти також готові будь-якої миті відступити. Відомо, що росіяни розкрадають обладнання на Запорізькій АЕС; окрім того, військові вже навіть проводили навчання на випадок відступу.

За словами Котіна, "жест доброї волі" може статися, якщо під час контрнаступу українські військові перекриють дорогу на Мелітополь, найбільше місто на південному сході Запорізької області, що зараз контролює Росія.

Світова спільнота непокоїться за безпеку ЗАЕС

Та проведення бойових дій може спричинити серйозну загрозу ядерній безпеці регіону, адже окупанти можуть пошкодити останню зовнішню лінію електропередач, завдяки якій охолоджуються реактори. За час окупації станції резервні генератори вже вмикалися шість разів через російські обстріли.

Якщо всі насоси зупиняться, у вас буде від півтори години до трьох днів,

– заявив Котін.

Втім, він не вірить у те, що українські військові прямо атакуватимуть атомну станцію, натомість вони намагатимуться витіснити окупантів з ЗАЕС, перерізавши їм лінії постачання.

В ООН також занепокоєні ситуацією на станції – вже протягом кількох місяців там повідомляють про небезпеку великої аварії. Тож на Раді Безпеки ООН, що відбудеться пізніше у травні, мають представити угоди між Росією та Україною щодо захисту ядерного об'єкту.