На Запорізькій атомній електростанції наразі все ще працюють 2,5 тисяч українських атомників. Проте зараз станцією керують не вони, а служба охорони, що складається з окупантів. Перед початком кожного робочого дня вони перевіряють усіх робітників, дозволяючи їм заходити на станцію тільки естакадою.

До теми Україна може повернути ЗАЕС без застосування сили, – голова "Енергоатому"

Нові "правила" на Запорізькій АЕС

Чи не щодня окупанти запроваджують на Запорізькій АЕС нові і нові обмеження для працівників, щораз жорсткіші. Раніше росіяни вже заборонили атомникам користуватися мобільними кнопковими телефонами на робочих місцях, але тепер працівникам станції не можна навіть спілкуватися між собою під час виконання обов'язків.

Під суворим табу і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві "поліцаї" чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено,

– повідомили в "Енергоатомі".

Відтепер під час роботи працівники мають весь час дивитися вперед, навіть простий погляд убік – суворо заборонений.

Усі ці жорсткі правила створені для того, щоб Росія могла якомога довше приховувати, що перетворює найбільший в Україні та Європі атомний об'єкт на військову базу.

Що відомо про ЗАЕС: останні новини