Про це заявив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін. За його словами, Збройні сили повинні зберегти цілісність об’єкта.

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Як Україна деокупує ЗАЕС

Котін пояснив, що Україна може повернути атомну електростанцію без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.

Треба просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити, так це просто визволити Мелітополь. Вони (окупанти – 24 Канал) будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти,

– сказав Котін.

Він також наголосив, що загарбники масово евакуйовують людей з Енергодара. Голова НАЕК каже, що росіяни можуть вивезти частину персоналу з заводу. Котін назвав ситуацію "критичною", але сказав, що небезпека великої катастрофи залишається "досить низькою".

"Вони (росіяни – 24 Канал) божевільні, але недостатньо божевільні. У них ще є атомники з "Росатома", які є операторами атомних електростанцій, і технічно ці люди розуміють ризики", – додав він.

Ситуація на ЗАЕС: коротко