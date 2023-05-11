Про це заявив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін. За його словами, Збройні сили повинні зберегти цілісність об’єкта.
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Як Україна деокупує ЗАЕС
Котін пояснив, що Україна може повернути атомну електростанцію без застосування сили, просто перекривши лінії постачання до об’єкта.
Треба просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити, так це просто визволити Мелітополь. Вони (окупанти – 24 Канал) будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти,
– сказав Котін.
Він також наголосив, що загарбники масово евакуйовують людей з Енергодара. Голова НАЕК каже, що росіяни можуть вивезти частину персоналу з заводу. Котін назвав ситуацію "критичною", але сказав, що небезпека великої катастрофи залишається "досить низькою".
"Вони (росіяни – 24 Канал) божевільні, але недостатньо божевільні. У них ще є атомники з "Росатома", які є операторами атомних електростанцій, і технічно ці люди розуміють ризики", – додав він.
Ситуація на ЗАЕС: коротко
- У Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни готують попередній план евакуації працівників із захопленої ЗАЕС. Насамперед мовиться про вивезення 2 700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим так званим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатому" та членів їхніх родин.
- Примусове вивезення персоналу АЕС загострить вкрай нагальне питання наявності спеціалістів, які можуть забезпечувати експлуатацію АЕС навіть у поточному відключеному стані.
- Додамо, що мер Мелітополя Іван Федоров назвав "евакуацію" росіян квитком в один кінець. За його словами, окупанти завозять у Бердянськ та Кирилівку лише частину жителів Запорізької області. Більшість примусово везуть на континентальну територію Росії.