Об этом заявил глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин. По его словам, вооруженные силы должны сохранить целостность объекта.

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Как Украина деоккупирует ЗАЭС

Котин объяснил, что Украина может вернуть атомную электростанцию без применения силы, просто перекрыв линии поставки на объект.

Надо просто прервать соединение между Запорожской АЭС и Крымом. Что нужно сделать, так это просто вызволить Мелитополь. Они (оккупанты – 24 Канал) будут окружены украинскими силами, и единственная дорога на выход в Крым будет захвачена нами. Это значит, что у них будет только два варианта: или сдаться, или просто уйти оттуда,

– сказал Котин.

Он также подчеркнул, что захватчики массово эвакуируют людей из Энергодара. Глава НАЭК говорит, что россияне могут вывезти часть персонала с завода. Котин назвал ситуацию "критической", но сказал, что опасность большой катастрофы остается "достаточно низкой".

"Они (россияне – 24 Канал) сумасшедшие, но недостаточно безумные. У них еще есть атомщики из "Росатома", являющиеся операторами атомных электростанций, и технически эти люди понимают риски", – добавил он.

Ситуация на ЗАЭС: коротко