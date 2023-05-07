Росіяни в тимчасово окупованій частині Запорізької області не на жарт почали панікувати. У п'ятницю, 5 травня, у 18 населених пунктах навіть оголосили так звану "евакуацію", яка насправді є примусовим вивезенням українців.

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До чого готуються окупанти

Іван Федоров підкреслив, що росіяни під виглядом "евакуації" можуть насправді готувати провокації. Українців вивозять автобусами ближче до моря – в окуповані Кирилівку та Бердянськ. Людям обіцяють "комфортабельні бази відпочинку", які вже понад рік не були в ужитку й нині не відповідають умовам для того, аби в них можна було проживати.

Окрім того, під час так званої "евакуації" окупанти лише частину людей залишають на території Запоріжжя, більшість – вивозять на континентальну територію Росії.

Це квиток в один кінець. Яка доля чекає на людей далі наочно показує приклад евакуйованих пів року тому з Херсона. Цивільні хочуть повернутися в Україну, грошова подачка від рашистів швидко закінчилась, але людей назад не пускають,

– підкреслив Федоров.

Росіяни нагнітають ситуацію на Запоріжжі

Мер Мелітополя заявив, що окупанти власноруч нагнітають ситуацію й сіють паніку в Запорізькій області. До прикладу він наводить Токмак, де нині серйозно загострилася гуманітарна криза.

Росіяни постійно їздять містом і через гучномовці сіють паніку серед українців. Їх попереджають буцімто про провокації та закликають евакуюватися. Через це люди почали масово скуповувати у магазинах продукти довгого вжитку, запасаються ліками й водою. Разом з тим – магазини припиняють працювати, бо не можуть завозити товар. Люди навіть не можуть придбати хліба, оскільки все зачиняється.

"Закриваються лікарні, людей достроково "виписують" на вулицю. Та ще більше лякають обіцянками вимкнути електрику, а з нею і воду, якщо почнеться контрнаступ", – розповів Федоров.

Окрім того, у мережі повідомлять, що увечері 6 травня росіяни почали вивозити з лікарень своїх військовослужбовців. Скасували окупанти також і свої ватні акції до 9 травня – їх "святкування" перенесли у Мелітополь. Ба більше, користувачі соцмереж повідомляють, що в Енергодарі деякі магазини почали продавати товари за гривні.

З Мелітополя вантажівками вивозять награбоване

Росіяни в паніці тікають з тимчасово окупованих територій Запорізької області. В очікуванні контрнаступу ЗСУ вони почали вантажівками вивозити награбоване.

Нині дорогою від Мелітополя до Криму на КПП "Чонгар" виникли шалені затори. Аби хоч якось врегулювати ситуацію, росіяни сформували 3 черги:

військові та власники спецперепусток – поза чергою;

вантажівки з награбованим – в окремій черзі;

тисячі легкових авто – чекають мінімум 5 годин.

Окрім того, 6 травня росіяни заявили, що буцімто припинили роботу всіх енергоблоків на Запорізькій АЕС. Проте в "Енергоатомі" назвали заяви окупантів фейками – станція продовжує працювати й споживати електроенергію для забезпечення власних потреб.