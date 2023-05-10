Про підготовку окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції повідомили близько 3 100 осіб. До речі, нещодавно стало відомо, що так зване "керівництво" ЗАЕС масово йде у "відпустки" напередодні українського контрнаступу.

До теми Немає сумнівів, що закладена вибухівка, – експертка з ядерної енергетики про небезпеку на ЗАЕС

Росіяни планують "евакуювати" із ЗАЕС працівників

Насамперед, йдеться про вивезення 2 700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим так званим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатому" та членів їхніх родин.

Зверніть увагу! Майже від початку окупації працівникам ЗАЕС заборонили виїзд з міста загарбники. До того ж з Енергодару до Ростовської області Росії вже вивезли частину сімей запорізьких атомників.

Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію ЗАЕС, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з окупантами, найближчим часом збираються "евакуювати",

– заявили в Енергоатомі.

Там зауважили, що це загострить вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані.

В Енергоатомі додали, що наразі вони вживають всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини