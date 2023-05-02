Однак "відпочити" зрадників не відпускають. Про це розповіли в Енергоатомі.

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Псевдокерівництво ЗАЕС екстрено проситься у "відпустки"

Нинішні так звані керманичі Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" ближче до Керченської протоки та відпрошуються у росіян нібито у відпустки. Проте через критичний брак персоналу "керівникам" середньої ланки відмовляють.

Своєю чергою, головний колаборант ЗАЕС Юрій Чернічук з 1 травня вже чкурнув з Енергодару до Криму.

Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка. Та найсмішніше – колаборанти ще й намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки,

– повідомили в Енергоатомі.

Колаборанти, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя й патріотам.

"Вкотре закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє", – підсумували в Енергоатомі.

Зверніть увагу! Міський голова Енергодара Дмитро Орлов зауважив, що вже є ознаки того, що окупанти готуються до "жесту доброї волі". За його словами, упродовж півтора місяця тиск на мирне населення посилився. Загарбники змушують людей отримувати російські паспорти, а працівників ЗАЕС – підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатому".

Ситуація на ЗАЕС: коротко