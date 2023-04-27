Окупанти спорудили свої оборонні позиції з мішків з піском на корпусах реакторів. Про це свідчать відповідні фото з супутника, які поширила британська розвідка, повідомляє 24 Канал.

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Як окупанти інтегрують Запорізьку АЕС у тактичну оборону

Зображення показують, що до березня 2023-го військові держави-агресора встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах декількох із шести корпусів реакторів Запорізької АЕС.

Зауважимо, що атомна електростанція під окупацією вже рік. Однак, це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони.

Росія інтегрує ЗАЕС у свою тактичну оборону / розвідка Великої Британії

У Міноборони Великої Британії припускають, що, ймовірно, загарбники побудували ці позиції, оскільки їх дедалі більше турбують перспективи великого наступу України.

Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС відбуватимуться бойові дії,

– наголосили в розвідці.

Водночас зазначили, що пряме катастрофічне пошкодження реакторів нібито є малоймовірним за найімовірнішими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, адже конструкції дуже сильно укріплені.

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Зверніть увагу! Міський голова Енергодара Дмитро Орлов зауважив, що є ознаки того, що окупанти готуються до "жесту доброї волі". За його словами, упродовж півтора місяця тиск на мирне населення Енергодара посилився. Окупанти примушують людей отримувати російські паспорти, а працівників ЗАЕС – підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатому".