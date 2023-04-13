За інформацією джерел в Енергодарі, біля машинної зали 4-го енергоблока пролунав вибух. Окупанти заявили, що здетонувала їхня міна.

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На території ЗАЕС прогримів вибух

Загарбники продовжують перетворювати ЗАЕС у військову базу. Росіяни мінують периметр довкола станції. Такі дії ворога, звичайно ж, не можуть не мати наслідків.

Біля машинної зали 4-го енергоблока прогримів вибух. Відповідний допис поширив Енергоатом. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна.

Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ,

– зазначили в Енергодарі.

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