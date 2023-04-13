По информации источников в Энергодаре, у машинного зала 4-го энергоблока раздался взрыв. Оккупанты заявили, что сдетонировала их мина.

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На территории ЗАЭС прогремел взрыв

Захватчики продолжают превращать ЗАЭС в военную базу. Россияне минируют периметр вокруг станции. Такие действия врага, конечно, не могут не иметь последствий.

У машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Соответствующее сообщение распространил Энергоатом. Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина.

Звуки взрыва слышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Однако россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ,

– отметили в Энергодаре.

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Оккупанты готовятся к "жесту доброй воли"