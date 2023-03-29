Вперше Гроссі приїжджав на тимчасово окуповану атомну електростанцію 1 вересня 2022 року. Цього разу очільник МАГАТЕ порівняє, як змінилася ситуація за період його відсутності.

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Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС

У Енергоатомі повідомили, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже прибув на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Ключові завдання його візиту – поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують та виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка, до слова, працює на ЗАЕС із вересня 2022 року.

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