Вперше Гроссі приїжджав на тимчасово окуповану атомну електростанцію 1 вересня 2022 року. Цього разу очільник МАГАТЕ порівняє, як змінилася ситуація за період його відсутності.
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Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС
У Енергоатомі повідомили, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже прибув на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Ключові завдання його візиту – поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують та виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка, до слова, працює на ЗАЕС із вересня 2022 року.
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Ситуація на ЗАЕС все ще дуже нестабільна
- Як зауважив Рафаель Гроссі ще до свого другого приїзду на Запорізьку АЕС, ситуація на атомній електростанції все ще напружена та нестабільна. Вона мало змінилася за 7 місяців постійного перебування членів МАГАТЕ на території окупованої АЕС.
- Загрози ядерній безпеці все ще дуже очевидні та великі. Тому необхідно негайно діяти, аби запобігти потенційній аварії з радіологічними наслідками для України та всього світу.
- "Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", – заявив Гроссі. До слова, у поїздці на Запорізьку АЕС його супроводжуватиме вже сьома група експертів МАГАТЕ.