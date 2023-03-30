Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, що пропозиції Гроссі не спрацювали, оскільки російські загарбники продемонстрували, що не підуть на жодні компроміси та не збираються поки лишати станцію.

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Необхідно запровадити санкції проти атомної галузі Росії

Сьогодні санкції проти Росії вже працюють. Тож дуже дивно, що очільник МАГАТЕ не порушує питання щодо санкцій в атомній галузі країни-агресорки. На думку Рейтеровича, це був би потужний удар по Росії.

Відтак, ставлення росіян до ситуації навколо Запорізької АЕС одразу змінилося б, оскільки їхня галузь критично залежить від співпраці з іншими країнами та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Якщо запровадити такі санкції проти росіян, то це могло б призвести до дуже серйозних проблем, на які вони були б змушені реагувати,

– зазначив політолог.

За його словами, МАГАТЕ треба переконувати, тиснути та намагатися змінити ситуацію. Однак готуватися до того, що може бути спротив від деяких країн, що мають контакти в атомній галузі з росіянами й поки не збираються від них відмовлятися.

Розширити присутність представників МАГАТЕ на ЗАЕС

Рейтерович зауважив, якщо не виходить запровадити санкції проти атомної галузі країни-агресорки, то треба максимально розширити присутність представників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Відтак, вони могли б елементарно захистити українців, які фактично залишилися там заручниками.

Люди, які працювали на станції не могли виїхати, бо до кінця залишалися на своєму посту й робили усе для того, щоб не сталося катастрофи. Росіяни їх захопили, тиснуть на них не лише морально, а й змушують підписувати різні договори,

– розповів політолог.

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії могли хоча б стежити за тим, щоб українські енергетики могли спокійно виконувати свою роботу, а російські окупанти не тиснули на них.

Рейтерович сказав, як МАГАТЕ може змінити ситуацію на ЗАЕС: дивіться відео

МАГАТЕ треба припинити боятися

"Перше і друге рішення вимагають політично волі та розуміння, що на першому етапі це неминуче призведе до певного загострення відносин з Росією. Однак у МАГАТЕ є інструмент впливу й вони можуть його застосувати", – сказав політолог.

Утім, насамперед МАГАТЕ має не боятися говорити про це публічно, називати речі своїми іменами, приймати непопулярні рішення та кваліфікувати дії Росії як відвертий тероризм. Так, ситуація на Запорізькій АЕС є безпрецедентною – ще жодного разу в історії не було, щоб країна захопила атомну станцію на території іншої держави та шантажувала нею увесь світ.

На це треба реагувати відповідно: висувати ордери, приймати рішення, запроваджувати санкції. Є ймовірність, що після таких санкції російська атомна галузь просто не виживе. Росія пов'язана договорами з багатьма європейськими країнами і якщо скасувати їх в односторонньому порядку, то постраждає насамперед Москва.

Путін знову брязкає ядерною зброєю

Владімір Путін знову вдався до ядерних погроз світу. Він заявив, що Росія планує розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Очільник Кремля очевидно розраховував, що всі перелякаються, але реакція світу була досить спокійною: буде реальна загроза – будемо реагувати.

Думаю, що Кремлю вже "прилетіло" по закритих дипломатичних каналах від Китаю, який не дуже був задоволений такою підставою – говорили про одне, а потім Путін вирішив самоствердитися на тлі Сі Цзіньпіна, що було помилкою від самого початку,

– відзначив Рейтерович.

За його словами, росіяни вже нікого не здивують, розмахуючи своєю "ядерною палицею". Адже весь світ вже розуміє, що переважно це є блефом.

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