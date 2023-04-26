Про це 24 Каналу повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зауважив ознаки того, що росіяни в місті готуються до "жесту доброї волі".

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Орлов розповів, що за останні півтора місяця тиск на мирне населення міста Енергодар посилився. Окупанти примушують людей паспортизуватися, а працівників Запорізькою атомної електростанції примушують підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатома".

Важко навіть виїхати за територію міста, бо на блокпостах питають російські паспорти або інші документи. Не можна потрапити до лікарні, бо люди навіть з критичними захворюваннями у критичному стані приїжджають до лікарні і їх не пускають, якщо в них немає якихось документів окупаційної влади,

– повідомив посадовець.

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ

Орлов зауважив, що на тимчасово окупованій території Енергодару залишилося близько 15 тисяч місцевого населення з 53 тисяч.

Є певні ознаки, що видають страх росіян перед українським контрнаступом. Нещодавно був замінований лише периметр атомної електростанції і узбережжя Каховського водосховища, а зараз терористи вже готують фортифікаційні споруди по периметру міста і перед атомною станцією, намагаючись, певно, використовувати її як фортецю.

Мінують також лісосмуги по навколишніх населених пунктах поблизу Енергодара, тобто це свідчить, про те, що вони бояться контрнаступу,

– додав мовець.

Паспортизацію він зокрема пов'язує з тим, що росіяни перед втечею з міста намагаються якомога більше місцевих людей, що проукраїнськи налаштовані "забруднити у всіх злочинах", аби ставлення до Збройних Сил України і до повернення законної української влади в місто було не таким очікуваним, як зараз. Так росіяни хочуть спровокувати наявність правопорушень українського населення, зокрема і щодо співпраці з окупаційною владою.

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