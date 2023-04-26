Об этом 24 Каналу сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил признаки того, что россияне в городе готовятся к "жесту доброй воли".

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Орлов рассказал, что за последние полтора месяца давление на мирное население города Энергодар усилилось. Оккупанты заставляют людей паспортизироваться, а работников Запорожской атомной электростанции заставляют подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома".

Трудно даже выехать за территорию города, потому что на блокпостах спрашивают российские паспорта или другие документы. Нельзя попасть в больницу, потому что люди даже с критическими заболеваниями в критическом состоянии приезжают в больницу и их не пускают, если у них нет каких-либо документов оккупационных властей,

– сообщил чиновник.

Россияне боятся контрнаступления ВСУ

Орлов отметил, что на временно оккупированной территории Энергодара осталось около 15 тысяч местного населения из 53 тысяч.

Есть определенные признаки, которые выдают страх россиян перед украинским контрнаступлением. Недавно был заминирован только периметр атомной электростанции и побережья Каховского водохранилища, а сейчас террористы уже готовят фортификационные сооружения по периметру города и перед атомной станцией, возможно будут использовать ее как крепость.

Минируют также лесополосы по окрестным населенным пунктам вблизи Энергодара, то есть это свидетельствует о том, что они боятся контрнаступления,

– добавил спикер.

Паспортизацию он, в частности, связывает с тем, что россияне перед бегством из города пытаются как можно больше местных людей, которые проукраински настроены "загрязнить во всех преступлениях", чтобы отношение к Вооруженным Силам Украины и к возвращению законной украинской власти в город было не таким ожидаемым, как сейчас. Так россияне хотят спровоцировать наличие правонарушений со стороны украинского населения, в том числе и относительно сотрудничества с оккупационными властями.

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