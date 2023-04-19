Об этом 24 Каналу сказала независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Она подчеркнула, что нужно экономически и дипломатически стимулировать эти страны и убеждать их не реализовывать реакторные технологии России на своей территории.

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Мир должен не допустить распространения влияния "Росатома"

Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности отметила, что Россия упорно двигается со строительством атомных электростанций в страны Африки. В настоящее время завершается строительство АЭС в Турции по российским технологиям, а также начато в Египте.

По ее словам, нужно уже применять дипломатические переговоры, убеждать эти страны, чтобы они подумали, и перебить условия, которые предлагает им Россия.

То есть мне кажется, что, если она реализует все проекты, то может компенсировать (потери на европейском рынке – 24 Канал),

– сказала Кошарная.

По ее мнению, беспрецедентная оккупация Запорожской АЭС с нарушениями Женевских и всех возможных конвенций и постоянный ядерный шантаж могут повлиять на развитие ядерной энергетики в мире. Ведь это плохой пример для других террористов.

Почему нужно не допустить распространения влияния "Росатома" в Азии и Африке: смотрите видео

Оккупация ЗАЭС все показала

Она отметила, что ситуация на Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем – там не хватает персонала, деградирует система безопасности, а на крыше четвертого энергоблока машинного зала 12 апреля сдетонировал боеприпас.

В то же время, отметила эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности, МАГАТЭ пишет, что взрыв был за периметром. Но некоторые очевидцы рассказывают, что это произошло на крыше.

Я уверена, что они там минируют системы водоснабжения также на всякий случай. И количество военных очень сильно увеличилось,

– заявила Кошарная.

По ее словам, очень смущает и то, что оккупанты собираются эвакуировать жителей Энергодара, а весь персонал закрыть внутри периметра электростанции.

То есть, добавила она, россияне намерены из персонала и миссии МАГАТЭ создать живой щит в случае контрнаступления ВСУ. И, по всей видимости, будут стрелять с промышленной площадки по городу, списывая все это на эскалацию со стороны Украины.

Поэтому эта оккупация ЗАЭС показала, что и ООН, и МАГАТЭ абсолютно бессильны перед таким террористическим поведением России,

– подчеркнула эксперт.

Она добавила, что нужно как-то экономически и дипломатически стимулировать эти страны и убеждать их не реализовывать реакторные технологии России на своей территории.

Что известно об оккупации ЗАЭС