Как Украина разрушила ожидания России по поводу санкций

Они понимают, что их богатство, место в мировой экономике и колоссальные торговые связи сами по себе ничего не гарантируют, если имеешь дело с недостаточно рациональным игроком. А таких игроков хватает.

Важно Угрожает ли что-то украинскому контрнаступлению

Санкции сами по себе не сдерживают. По-видимому, план России был прост. В Кремле считали (и, вероятно, вполне справедливо), что после вторжения в Украину против них внедрят санкции, но будут делать это медленно. Поэтому, мол, ничего серьезного наложить не успеют, потому что они успеют "захватить всю Украину".

Далее должны были начаться привычные разговоры, что "все плохое уже произошло", и "санкциями этого не остановить", "нужно искать компромиссы" и так далее. Расчет был четкий, единственное слабое место – Украина и не думала капитулировать, чтобы там не думали в столицах Европы.

Следовательно, санкции пришлось внедрять, и они усиливаются, их вынуждены усиливать в ответ на постоянный рост градуса преступности со стороны государства-террориста. Но как сдерживающий фактор они не работают.

В этом виноваты европейские политики, десятилетиями рассказывавшие о необходимости "понять" или "договориться" с людоедами. Людоеды поверили, что с ними будут договариваться и идти на компромиссы всегда. И любые санкции – это только "предмет торга", а не факт.

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Еще одна проблема санкций – они всегда внедряются позже, чем нужно. Все потому, что каждый раз они натыкаются на чьи-то частные интересы среди субъектов, которые должны эти санкции вводить.

Классическая ситуация – санкции против российской атомной энергетики. Россия уже год занимается ядерным терроризмом. Год как захватила Запорожскую АЭС. Все это время периодически возникает вопрос об угрозе от этого захвата для безопасности всей Европы, ведь любой взрыв там может иметь последствия более серьезные, чем последствия аварии на ЧАЭС. Год Россия занимается террором против сотрудников захваченной АЭС. И что? А ничего. Только сейчас Польша и страны Балтии предлагают компромиссный вариант внесения "Росатома" в европейские санкции.

Компромиссный потому, что некоторые европейские страны зависят от этой террористической конторы, а потому блокировали до недавнего времени все санкционные попытки. Пользуясь безнаказанностью, государство-агрессор использует "Росатом" даже для закупок подсанкционных товаров. Это, очевидно, влияет на восприятие "кремлингами" серьезности санкций.

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Поэтому санкционная политика Запада – вопрос серьезный. Она не сильно решает вопросы:

предостережения от агрессии; лишения возможностей для продления агрессии.

Главная проблема санкций – их внедряют для того, чтобы сделать объекту "неприятно", доказать, что быть плохим невыгодно. Но агрессор типа путинской России готов идти на серьезные жертвы ради маниакальной цели уничтожить Украину.

Соответственно, и санкции должны быть такими, чтобы не просто усугублять ущерб, а делать существование агрессора проблематичным. Это касается не только интересов Украины, ведь потенциальных агрессоров в мире еще много.