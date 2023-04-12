Какое оружие приедет в Украину

Польша планирует поставить для ВСУ 200 бронемашин Rosomak. Это много не только в том плане, что хватит на укомплектование 2 механизированных бригад с нуля, но и потому, что для изготовления такого количество ББМ, польский ВПК должен работать 1 год в режиме военного времени.

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Потому и поставка всего количества Rosomak для ВСУ будет разбита на два транша:

в первом поставят машины из того, что есть в польской армии;

во втором будут уже новые бронефабрики, изготовленные специально на заказ.

Три роты самоходных 120-миллиметровых минометов Rak от Польши – тоже действительно много. По минометным 8 САУ и 4 машинам управления на одну роту, или в общей сложности 24 минометных САУ и 12 машин управления огнем. Хватит на оснащение бригадных артиллерийских групп и еще 3 мехбригады.

Чтобы изготовить 3 роты минометных САУ Rak, польскому ВПК нужно где-то 1,5 года. Поэтому похоже, что "Раки" для ВСУ тоже будут поставляться из того, что есть в наличии у польского войска.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании заявил, что его страна уже в следующем месяце начнет поставку 19 обещанных САУ CAESAR, а летом поставит первые из 100 обещанных танков Leopard 1. CAESAR от Дании будут даже лучше, чем от Франции, потому что эти САУ будут иметь 8-осное шасси, боекомплект увеличен до 36 выстрелов, а благодаря автоматизации персонал по обслуживанию сокращен до 2 – 3 человек. Танки Leopard 1 были сняты с консервации и модернизировались до уровня Leopard 1A5.

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К осени в ВСУ будет много новой техники

Особенно интересным выглядит анонс, что в следующие 2 недели Германия заявит о поставке значимой партии бронетехники. Судя по всему, говорится о поставке колесных БТР Fuchs, модернизированных по опыту боев Бундесвера в Афганистане. Немцы имеют в строю не менее 350 таких БТР всех модификаций, соответственно – можем рассчитывать минимум на 40.

Если вспомнить, что близко к осени запланирована поставка 31 танка M1 Abrams от США, то уже набирается мощный пакет ориентировочно до 100 танков, до 300 ББМ и 50 САУ разных типов. Они будут поставлены ориентировочно к осени и могут быть использованы либо для пополнения существующих частей ВСУ, либо для развертывания новых подразделений.

Особо стоит обратить внимание уже на запланированную помощь Украине по противовоздушной обороне, что в силу разных причин стало особенно тревожным вопросом.

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Даже если вчитываться в оригинальные детали "слива", там было, что ракеты к ЗРК советского и западного образца малой и средней дальности могут закончиться к середине мая только при условии, что россияне продолжают каждые 2 – 3 недели массированные обстрелы до 100 ракет в каждом залпе. Сейчас запаса крепости нашей ПВО хватит ориентировочно до осени. Это позволит выиграть время для некоторых интересных вещей.

Начнем с того, что в недавнем 35-м пакете военной помощи от Белого дома был заявлен запас ракет в комплексы Patriot и NASAMS, которые будут поставлены прямо из запасов армии США. На очереди – поставка итальянско-французских комплексов SAMP/T.

Дальше – еще больше и лучше

Для усиления фронтовой ПВО – история о заказе 100 ПЗРК Piorun в Польше. Похоже, что с теми оборотами, которые уже набирают поляки в плане продажи оружия, вполне возможно, что они поставят нам комплексы малой дальности Poprad как средство фронтовой ПВО.

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Проект по адаптации советских ЗРК "Бук" и "Куб" под американские зенитные ракеты AIM-7 набирает обороты. Свой сегмент закроют комплексы Hawk от США и испанцев, а также Aspide от Испании и итальянцев. Хотя эти ЗРК и времен холодной войны, но все равно не менее эффективны, чем советские комплексы "Бук".

Для борьбы с российскими БПЛА запланирована в последующие несколько месяцев поставка от США "ган-траков" с 30-миллиметровыми автоматическими пушками и комплексов APKWS, использующих ракеты Hydra с лазерной наводкой. Очень хорошее решение в условиях, когда американцы испытывают проблемы по возобновлению производства инфракрасных головок самонаведения в ПЗРК Stinger.

Верим в ВСУ, сохраняем благодарность союзникам, работаем еще сильнее на победу!