Что общего между Францией и Бразилией

Между Францией и Бразилией вроде бы немного общего, но они хотят и стремятся быть особенными: французы в западном мире, а бразильцы в незападном.

Актуально Какую місль Макрон пытался донести Си Цзиньпину и что из этого вышло

Особенными в смысле независимой позиции или очень часто просто в желании ее показать. Но также в желании Франции поддерживать свои особенные отношения с игроками незападного мира. Так же для Бразилии – западного.

Эти визиты показывают, что Пекину удается поддерживать динамику и интригу вокруг себя. Китайцы не будут спешить, они всегда взвешивают каждый шаг многократно. Эммануэль Макрон похоже искренне верит, что ему удастся повлиять на их позицию и лично на Си Цзиньпина из-за персональной харизмы и контактов. Это вряд ли, ведь Китай – это система.

Си все-таки повлиял на Макрона

А вот Си, похоже, удалось повлиять на позицию Макрона. Тот заговорил о важности "взвешенной" позиции по отношению к Тайваню, которая должна отличаться как от американской, так и от китайской. Далее Макрон снова начал говорить о "европейской стратегической автономии", что, конечно, бальзам для китайских ушей, ведь в Пекине совсем не хотят иметь своим соперником коллективный Запад. США им и так предостаточно.

Когда-то Макрон сказал, что у НАТО "смерть мозга" и это широко разошлось. Наша война с Россией воочию всем показала, что без США и НАТО никак. Поэтому "смерть мозга", по-моему, это о "европейской автономии". Пациента, конечно, можно попытаться оживить, но не путем трансатлантической солидарности.

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В этой войне Запад показал, что может совершать квантовые прыжки, но только когда он един в своей стратегии и воле. Визит Макрона в Китай очевидно не стал укреплением этой солидарности, он стал демонстрацией французской особенности. Никто, конечно, не критиковал Макрона за продвижение французских интересов так, как он их понимает. Для нас тоже Украина превыше всего, но нам свое делать и нам нужен коллективный Запад – это наш шанс на победу.

Про бразильцев напишу позже, там много интересных нюансов. Но Макрон меня задел, особенно своими словами о том, что мы наверняка не приоритет для китайской дипломатии. По-моему, одна из целей его визита должна была сделать нас приоритетом, конечно в широком смысле. Опять-таки: парадоксально, но у президента Бразилии Лулы может получиться лучше.