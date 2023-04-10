Российские агенты в США просчитались

Не только конгрессмены, но несколько десятков staffers имели к ним доступ. Фальшивую вставку о потерях сторон публикатор не мог сам придумать. Ему эти потери безразличны. Подсказать ему такие цифры мог только русский куратор. Тот явно перестарался, продемонстрировав городу и миру торчащие из текста ослиные кремлевские уши.

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В сети спрашивают: "А почему леваки, а не трамписты?". Дональд Трамп, конечно, мерзавец с его обещанием в 24 часа закончить войну, передав Путину половину украинских областей. Не исключаю, конечно, но трамписты все-таки исторически юный отряд кремлевских прислужников.

Нет за ними еще ни почти вековой традиции столбов измены – Гопкинса, Хисса, Хирша – ни такой, как у леваков, разветвленной сети агентов-инициаторов, в том числе и в аппарате Конгресса. И посмотрите, с каким энтузиазмом разгоняет на своих страницах эти новые "сливы" The New York Times. Именно это "респектабельное" издание подобрало украденные документы на кремлевской свалке "Девушка Донбасса", придав им статус мировой сенсации.

Какие цели имели авторы этой спецоперации? Явно сочувствующая им NYT этого и не скрывает в своих многоречивых комментариях:

породить взаимное недоверие между военными США и Украины накануне их решающей военной операции и тем самым сорвать ее;

раз разоблачить "незаконные" методы американских разведывательных служб;

усложнить отношения между США и их ключевыми союзниками (Израиль, страны альянса "5 глаз");

ну и еще дополнительная, навязанная в последний момент московскими кураторами: бросить в российское общественное сознание как достоверные абсолютно абсурдные цифры потерь сторон.

Русский след все испортил

Ни одна из этих целей не была реализована, в частности благодаря явно выпирающему русскому следу. Напротив, эта распиаренная ее инициаторами спецоперация действительно нанесла колоссальный удар по морально-психологическому состоянию российского военно-политического руководства, вооруженных сил и "элит". Им всем как осужденному и загипнотизированному кролику была даже объявлена ориентировочная дата его расправы – 30 апреля.

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Большая фактура о запланированной операции ВСУ никоим образом не ставит под угрозу ее успех (отсутствует какая-либо информация о направлении основного удара/ударов). Но в то же время создается впечатление огромного катка, который неотвратимо накатывается на парализованную путинскую дзюдохерию.

Во-первых, из обнародованных документов совершенно ясно, что весеннее контрнаступление ВСУ – это военная операция, задуманная, просчитанная, подготовленная и реализуемая совместно высшим военно-политическим руководством Украины и США. Это означает, что в любой момент битвы на любом направлении удара в ВСУ будет столько современного западного оружия, сколько необходимо для совместной победы.

Во-вторых, поражает масштаб технического и агентурного проникновения американской разведки в структуру управления российскими вооруженными силами на всех уровнях.

Слава Украине! Слава нашим доблестным западным союзникам!