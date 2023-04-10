К каким процессам приведет деоккупация Крыма

Он выразился, что нельзя желать всего, потому Украине нужно отказаться от Крыма. Это, мол, принесет долговременный мир. Сразу хочется пожелать Луле, чтобы его президентский срок был неполный – ведь нельзя желать всего.

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Высказывания Лулу – это эхо того, что для кремлевского фюрерка Крым является чем-то сакральным. Он и с Леонидом Кучмой пытался договориться об "особых отношениях России и Крыма", и с Виктором Януковичем – об экономическом захвате Крыма в виде инвестирования более 100 миллиардов долларов. А вот Донбасс Владимиру Путину по цимбалам.

Особенно, после того, как недоимперия его фактически разрушила – не только бунт, но и российская защита бессмысленна и безжалостна.

К важным вопросам нужно подходить здраво, с минимумом эмоций. Такой трезвый анализ приводит к выводам, что Крым Украине очень нужен. В военном, экономическом, геополитическом смыслах.

Даже потеря оккупированного Донбасса вряд ли вызовет разрушительные процессы у российских властей. А только смена власти и глубокая демократизация России (лучше распад!) могут быть залогом не только прекращения боевых действий, но и мира. А вот потеря Крыма к таким процессам может привести.

Большие возможности для Украины

Крым – это военный контроль над Черным морем, без которого наши морские перевозки не будут безопасны. Расстояние между Ялтой и Синопом на берегу Турции – 290 километров. Это как раз перекрывается нашими "Нептунами".

Крым – потенциальный курорт европейского уровня, который можно развивать с той же Турцией и другими инвесторами. Это большие порты с соответствующей инфраструктурой.

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Короче, можно искать гибридную военно-дипломатическую процедуру возвращения Крыма, но отказываться от него нельзя категорически.

Но то, что такой сторонник Путина как президент Бразилии фактически намекает, что недоимперия в поисках передышки готова отказаться от всего, кроме Крыма, красноречиво характеризует то отчаяние, которое сейчас царит в Кремле.