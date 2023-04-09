Почему картинка будущего так важна для Запада

Нет картинки послевоенного мира. Никто не хочет идти в неопределенность, особенно в условиях роста активности Китая и других глобальных факторов беспокойства.

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Вот почему в западном дискурсе парадоксальным образом сочетаются вера в то, что после Владимира Путина в России будет демократия и осознание невозможности демократии в России.

Еще раз повторю: война не может закончиться, пока нет картинки послевоенного мирового устройства. Российско-украинская война не локальна, она глобальна как из-за вовлечения десятков мировых игроков, так и из-за разрушения международной системы, сложившейся после предыдущей войны (Второй мировой). От того, как завершится наша нынешняя война, зависит мировой порядок на следующие 50 – 70 лет.

Именно Украина, как ни странно это звучит, единственная в мире способна сейчас предложить картину будущего. И это не потому, что мы такие умные (ведь мы периферийная, экономически отставшая постколониальная страна, с которой никто никогда не считался, которая отстает в любых мировых рейтингах, которая появилась на первых полосах только год назад, и миллиарды людей впервые узнали о ее существовании, как узнали о существовании Вьетнама после американского поражения), а потому, что мы ближе всего к краю.

Кто является важным союзником Украины

С нашей точки все видно гораздо лучше. Теперь осталось понять, как это объяснить тем, кто дальше от края, да еще и имеет оптику, неадекватную ситуации, и скорость внутренних изменений, неадекватную скорости внешних (впрочем, мы и сами не успеваем с нашими внутренними изменениями).

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От того, насколько голос Украины будет понятен Западу, сейчас зависит завершение войны. Запад начал с умиротворения России, потом перешел к сдерживанию, потом к ослаблению, а теперь не знает, что делать дальше. И мы на уровне государства пока не знаем.

Эта неопределенность тормозит, дает России шанс проскользнуть. Время сейчас на нашей стороне, но эта неверная субстанция по имени "время" уже переходила туда-сюда несколько раз. Сделать время своим союзником надолго, навсегда можно одним только способом – опережая его.