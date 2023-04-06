Общество верит не в то, что нужно

Сегодня вряд ли у кого-то возникают сомнения, что о конкуренции здесь даже речи быть не может. Game over.

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Так же мало кто верил в то, что под Си Цзиньпином не только не шатается кресло, а наоборот – он сконцентрировал в своих руках власть в объеме больше любого его предшественника.

Мы не верили в полномасштабное наступление России, но верили пропаганде о Европе, которая ради российского газа капитулирует. Мы не верили, что партнеры дадут нам оружия достаточно для успешных контрнаступлений, но повторяли кремлевские нарративы о том, что США договариваются с Россией.

Сегодня многие не верят в то, что китайского диктатора не остановят экономические проблемы. С телеэкранов политики властных и оппозиционных партий продолжают рассказывать о важности восстановления отношений с КНР.

Это очередная ошибка. Я не говорю, что мы не должны вести диалог с Пекином. Дипломатия должна продолжаться до тех пор, пока молчат пушки, а в некоторых случаях и после. Но надеяться, что мы можем что-то объяснить Пекину, отвратив его от России – это не менее наивно, чем наши надежды в конце 2021 года относительно способности повлиять на Владимира Путина.

Пекин принял решение.

И не сейчас и не год назад. Пекину для начала нужен Тайвань. Это главная цель коммунистов во главе с Си на это пятилетие – оздоровление нации путем воссоединения с Тайванем. Тайвань – важнейший для национальной безопасности США.

Украина не заменит Китай Россию

Затем Пекину нужен новый мировой порядок без прав и свобод человека. Напомню, что уже многие годы они голосуют в ООН против всех резолюций, содержащих слова прав и свобод человека. Для цивилизованного мира – это фундаментальные ценности, которыми они не уступят.

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Мы не сможем заменить Пекину Россию, если не превратимся в такую же клептократическую диктатуру. Россия преданный партнер китайских коммунистов, который пойдет с ними до конца.

Разговаривая на каждой площадке о восстановлении отношений, в надежде на то, чего никогда не произойдет, мы только вредим себе. Ибо ценности – это то, на чем стоит мировая поддержка Украины. Именно они и есть действительно интересами. Только не примитивными, а долгосрочными и антихрупкими.

"И борщом не накормили, и с ребятами как-то неловко получилось", – это не об интересах, а о тупости. Прекратите упоминать об отсутствии в течение 2 лет посла Украины в Китай, "Мотор сечи" и другом трэше о китайских инвестициях и развитии торговли с Пекином. Это так же смешно, как думать, что назначение посла в России или что строительство газопроводов способны отвлечь войну.