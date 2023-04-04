Важное умение Трампа

Выплата денег порноактрисе за молчание и сегодняшний арест хоть и бьют по репутации Трампа, вряд ли могут вылиться в реальный срок. Более того, это создает предпосылки, при которых политику удастся избежать наказания: то ли из-за хороших адвокатов, то ли из-за выплаты задатка.

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В любом случае он продолжит двигаться к должности президента США и даже постарается использовать обвинения против себя для подпитки собственного политического пиара.

Трамп в свою каденцию президента США был известен не только как бизнесмен, но и как шоумен, что в конечном счете ему очень сильно помогло в политической жизни. Практически из любого события, даже отрицательного для себя, Трамп умел устроить исправное шоу.

Учитывая его склонность к популизму и специфический ядерный электорат, который ожидает эксцентричных действий от своего политического кумира, Трамп пытается превратить судебный процесс в спектакль, в котором он выставляет себя как борца с прогнившей политической системой США.

"Медиа-цирк" или продуманный план?

В преддверии поездки в Нью-Йорк, куда его фактически насильно доставили для предъявления обвинений, Трамп устроил целый спектакль. К своему частному самолету политик двигался в колонне внедорожников Секретной службы, которая до сих пор должна его охранять как человека, когда-то возглавлявшего Белый дом. После прилета в Нью-Йорк Трамп повторил ход с автоколонной, делая ссылку на кортеж в котором движется президент США, что должно продемонстрировать его силу и будущие планы на президентскую кампанию.

При этом американские СМИ попросили установить телевизионные камеры, чтобы показать сам судебный процесс, ведь это дело представляет сверхмощный общественный интерес, поэтому стоит его транслировать. Однако адвокаты Трампа заявили, что "это создаст цирковую атмосферу на слушаниях". В итоге суд допустил лишь нескольких фотографов, которым разрешено снимать Трампа и зал суда до начала слушаний.

Интересно, что защита Трампа пожаловалась на "медиа-цирк" во время суда, ведь до этого именно талант Трампа превращать какие-либо события и скандалы вокруг него в полноценное телешоу с острыми комментариями в твиттере и помогли ему наконец стать президентом США.

Судебный процесс над Трампом уже называют историческим. Однако даже сторонники обвинений в сторону экс-президента США сомневаются, что он получит реальный срок. Проблема в том, что сам факт выплаты денег порноактрисе Сторми Дэниелс не является столь жестким правонарушением и влечет максимум на административное наказание. Однако прокуратура будет настаивать на подделке документов со стороны Трампа, ведь деньги выделялись из предвыборного фонда и были оформлены как "юридические выплаты".

Трампу "светят" более серьезные обвинения

Однако, несмотря на то, что Трамп сегодня снова в центре внимания американских и мировых СМИ, судебная тяжба для него на этом не заканчивается. Скорее всего, после завершения заседания в Нью-Йорке, Трамп вернется в имение в Мар-а-Лаго, штат Флорида и устроит ряд публичных выступлений. Там он заявит о своей невиновности и политическом преследовании со стороны оппонентов. Впрочем, это все скорее попытка отвлечь внимание общества, ведь Трампа догоняют другие, гораздо более серьезные обвинения.

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Нет сомнений, что Трампу удастся справиться с этим уголовным преследованием. Однако многосторонняя защита сразу по нескольким делам может стать обременительной даже для него и его дорогих юристов, команда которых недавно пополнилась ведущим адвокатом по уголовным делам и бывшим федеральным прокурором Тоддом Бланшем.

Пока Трампу еще не предъявили прямых обвинений по другим делам:

по вывозу секретных документов из Белого дома,

о подстрекательстве людей к штурму Капитолия США 6 января 2021 года,

о мошенничестве с налогами,

о попытке отменить результаты выборов 2020 года.

Впрочем, активность прокуратуры свидетельствует о том, что эти дела не были отложены в дальний ящик. Вскоре Трамп может повторить свое путешествие в зал судебных заседаний, но уже по гораздо тяжким обвинениям.

Ситуация для Трампа усложняется с каждым днем, поскольку Министерство юстиции США собирает доказательства работы Трампа с секретными документами после того, как он покинул Белый дом. В имении Трампа в Мар-а-Лаго был проведен обыск и изъято 11 000 документов, в том числе около 100 с отметкой секретности. Некоторые из них имели гриф "полностью тайно".

Прокуратура уже получила заметки, текстовые сообщения, электронные письма, фотографии и другие доказательства того, как Трамп работал с этой документацией в своей резиденции, что являлось прямым нарушением закона. Последняя активность по этому делу свидетельствует, что Министерство юстиции принимает меры по завершению расследования и передачи материалов в суд.

Вероятно, следующий суд над Трампом состоится именно по делу о вывозе секретных документов. Это может трактоваться как государственная измена, ведь, по мнению американских чиновников, эти документы содержат информацию, которая могла повредить национальной безопасности США.

Спасательный круг Трампа – Республиканская партия США

На сегодня единственное, что помогает Трампу держаться на плаву и отбивать обвинения, это Республиканская партия США. Большинство руководителей членов партии пожаловались, что суд над Трампом, который проходит сегодня в Нью-Йорке, является политическим преследованием и имеет под собой необоснованные обвинения.

Впрочем, вполне логично, что республиканцы пытаются защитить Трампа по делу, которое имеет достаточно не определенный результат и не является тяжким преступлением со стороны экс-президента. Республиканцы всеми силами стараются не оттолкнуть от себя электорат Трампа, а иногда даже перетащить его на свою сторону. Дело в том, что в скором времени ожидается проведение праймериз, где будет определено, кто будет баллотироваться на пост президента от Республиканской партии.

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В то же время это не означает, что внутри партии однозначное отношение к Трампу. Сегодня множество его бывших приверженцев выступают с прямой критикой экс-президента. Они хотят найти мощного кандидата, чтобы победить Трампа во внутрипартийной борьбе.

Вероятно, что риторика в защиту Дональда Трампа может резко измениться, когда против него будут предъявлены обвинения в гораздо более тяжких преступлениях. Одно дело защищать бывшего президента за выплаты средств порноактрисе и совсем другое – пытаться отбелить государственного предателя.

Дональд Трамп привык использовать изъяны политических институций в собственную пользу, ведь из любого, даже очень жесткого скандала, который был бы способен поставить крест на карьере другого американского политика, Трампу удавалось выходить сухим из воды. Он даже использовал эти проблемы в свою пользу, подпитывая популистскую риторику.

Впрочем, политическая ответственность очень сильно отличается от правовой. Трампу долгое время удавалось взрывать устойчивую систему политической репутации, избегая прямой ответственности за свои действия. Однако изменить или разрушить правила, прописанные в американском законодательстве, почти невозможно.

В связи с этим уже сегодня видно, что большая часть американцев поддерживают обвинения против Трампа. В то же время, споры внутри Республиканской партии заставляют постепенно отмежеваться от токсического экс-президента. Доверие к Трампу в США до сих пор остается на достаточно высоком уровне, однако вряд ли ему удастся перебить веру американцев в собственную судебную систему.