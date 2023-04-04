Макрон будет говорить от имени Европы

Сегодняшний визит президента Франции Эммануэль Макрона у Пекин это для него шанс. Для нас тоже, но и ряд рисков.

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Макрон едет не один – он пригласил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Цель ясна – Макрон хочет говорить от имени Европы.

Китай это более чем устраивает, ведь ему не нравится коллективный Запад и то, что наша война с Россией его впервые за многие годы укрепила. Китай уверен, что соревнование с США разворачивается, но совсем не хочет, чтобы это было соревнование с коллективным Западом.

Чем меньше солидарности внутри Запада, тем лучше для Китая. Собственно, как и для президента России Владимира Путина. А для нас – с точностью до наоборот.

Трудный выбор для президента Франции

Вести с главой Китая Си Цзиньпином разговоры о геополитике, конечно, можно и даже нужно. Осознавая, что Китай понимает язык баланса силы и никакой другой.

На фоне поездки президента Тайваня Цай Инвэнь в США и встречи со спикером Конгресса с прогнозируемой раздраженной реакцией Китая у Макрона есть выбор: играть "отдельную европейскую" карту или "западную". От торговли к безопасности, ведь Австралия выбрала американские атомные подлодки вместо французских и с этого началось сотрудничество США, Австралии и Великобритании вокруг сдерживания Китая, по меньшей мере, формально. Поэтому соблазн сыграть "европейскую" карту есть. Говорить с Си часами как с Путиным не получится. И это тоже хорошо