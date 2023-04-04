Макрон говоритиме від імені Європи

Сьогоднішній візит президента Франції Еммануель Макрона в Пекін це для нього шанс. Для нас теж, але також і низка ризиків.

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Макрон їде не один – він запросив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн. Мета зрозуміла – Макрон хоче говорити від імені Європи.

Китай це більш ніж влаштовує, адже йому не подобається колективний Захід і те, що наша війна з Росію його вперше за багато років зміцнила. Китай впевнений, що змагання зі США розгортається, але зовсім не хоче, щоб це було змагання з колективним Заходом.

Чим менше солідарності всередині Заходу, тим для Китаю краще. Власне, як і для президента Росії Владіміра Путіна. А для нас – з точністю до навпаки.

Важкий вибір для президента Франції

Вести з очільником Китаю Сі Цзіньпіном розмови про геополітику, звісно, можна і навіть потрібно. Усвідомлюючи, що Китай розуміє мову балансу сили й ніяку іншу.

На тлі поїздки президентки Тайваню Цай Інвень в США і зустрічі зі спікером Конгресу з прогнозовано роздратованою реакцією Китаю у Макрона є вибір: грати "окрему європейську" карту або "західну". Від торгівлі до безпеки, адже Австралія вибрала американські атомні підводні човни замість французьких і з цього почалася співпраця США, Австралії та Великої Британії навколо стримування Китаю, щонайменше формально. Тому спокуса зіграти "європейську" карту є. Говорити із Сі годинами як з Путіним не вдасться. І це теж добре.