Конечно же, это не нормально! Вышиванки и другие атрибуты должны содержаться в правильных условиях в музеях, а не носиться на сцене. Ведь это не только уважение к культурному наследию, но и возможность сохранить вещь как можно дольше. К тому же – это прямо запрещено Кодекс музейной этики от ИСОМ (п.2.26).

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Национальная одежда является одним из важнейших исторических источников – первичным доказательством того, что "Мои предки были красивы – врагам к удивлению и злобе". Он формировался на протяжении многих веков, и для каждого народа и у каждого региона имеет свое неповторимое индивидуальное лицо.

До сегодня в Украине сохранились тысячи вышиванок и других атрибутов, которым уже более 100 лет. Каждая вещь имеет своего создателя или автора и неповторимую историю создания и владения. Наша задача в современном мире – сохранить эти ценности для последующих поколений. Правильно сделать это можно в музее, где созданы все необходимые условия.

Опасность современной тенденции

Сейчас в Украине существует опасная тенденция, способная физически уничтожить наши исторические реликвии. Мы разделяем стремление наших сограждан интересоваться и популяризировать украинскую культуру и одежду. Однако часто это делают не задумываясь о последствиях и используют в разных проектах аутентичную национальную одежду, которой может быть больше сотни лет.

К примеру, на день вышиванки в 2022 году в одном из столичных музеев разрешили посетителям примерить уникальные 100-летние экспонаты старинной одежды. В краеведческом музее Черкасс в 2017 году гости так же примерили аутентичную одежду. Для съемок благотворительного проекта "Искренние" украинских звезд одевали в коллекционные и музейные украинские костюмы, которым насчитывалось десятки лет.

Авторы исторического фильма "Памфир" большинство одежды сшили специально для картины. Исследовательница украинского традиционного костюма и фольклористка Мария Квитка рассказала, что они были вынуждены использовать в кадре часть аутентичной одежды, в частности кожухов, из-за нехватки бюджета фильма для пошива. Она назвала это вынужденным шагом, хотя и выступила против использования антикварных вещей.

Своим отношением к историческим костюмам порадовали авторы сериала "И будут люди", где экранизировались времена начала 20-го века. В картине старались как можно лучше воспроизвести быт и реальность тех времен, поэтому тщательно относились ко всем деталям. В ленте использовались бытовые предметы и украшения, которые собирались по всей Украине. Однако исторические костюмы, в которые были одеты персонажи, были сшиты специально для съемок. Для этого над созданием одежды, головных уборов и обуви работали 6 ателье.

Вред для здоровья и одежды

Блеск софитов, резкие движения и грим – точно не самые лучшие "друзья" старинной одежды. Ее нельзя одевать даже на короткое время, я уже не говорю о часовых съемках или спектаклях.

Во-первых, даже от рассеянного дневного света выгорают красители ткани и орнамента.

Во-вторых, сама ткань со временем изнашивается и рвется, а реставрация стоит тысячи долларов и это уже вмешательство – добавление к аутентичной вещи чего-то, чего в оригинале не было.

Чтобы сохранить реликвию, следует держать ее в сухом и проветриваемом помещении, где не будет вредителей, перепада температур и влажности. Также ее нельзя стирать, потому что современные порошки уничтожают волокна, грязь не всегда отпирается, узоры затираются, вещь теряет оригинальный вид. Кроме того, актеры пользуются большим количеством косметики и грима, который мастит и портит одежду. Так, за один спектакль актер или актриса могут осквернить рубашку, имеющую большую историческую ценность. Это того стоит? Ответ очевиден. Читайте также Китаю нужна Россия или почему развитие отношений с Пекином ничего не решит

Отказаться от ношения древней одежды нужно не только из-за практической точки зрения, но и из-за уважения нашего прошлого. Каждая такая вещь имеет свою неповторимую историю создания и бытования. Это отражение прошлого и счастливых моментов в жизни владельцев.

Каждая вышитая рубашка ценна своей историей, а не современной ценой. Это кирпич нашей культуры. Поэтому нужно питать и уважать прошлое одежды. Сейчас наша задача – передать эти реликвии и их истории в лучшем сохраненном состоянии следующим поколениям, чтобы они ознакомились с нашей историей наглядно.

Быть актером – не просто. Надо уметь не только безукоризненно употребляться в образ, но и иметь хорошее здоровье, чтобы не подводить свою команду и не заболеть перед важным выступлением или съемками. А на старинной одежде могут содержаться вредители и бактерии, мы ведь не знаем, как и где хранили его раньше, и сколько у него было владельцев. Даже если по виду одежда чистая, это не означает, что она не содержит плесени, или других незаметных "непрошенных гостей", которые невозможно вывести. Поэтому одевать такую рубашку может быть вредно здоровью.

Чем заменить старинную одежду

Заменой старой одежды на съемочных площадках и сцене должны быть точные реплики. Ведь исторические фильмы или спектакли – это не только хорошее развлечение, но и возможность узнать что-то новое и проникнуть в прошлое. В воспроизведении реальных событий важен каждый нюанс и деталь. Поэтому одежда героев является неотъемлемой частью этого искусства, и к ее подбору нужно относиться придирчиво и ответственно, ведь у каждого региона есть свои особенности вышивки и кроя рубашки. С этим мы очень подробно работали, когда создали бренд вышитых рубашек "Витвори".

Мы с моей женой коллекционируем историческую одежду с 2005 года и имеем более 1300 уникальных вышиванок и тысячи других экспонатов: обувь, полотенца, юбки и кожухи. С уверенностью можем сказать, что у каждой региональной локации есть свои орнаменты, которые невозможно спутать. Поэтому костюмерам важно разобраться в этих особенностях и правильно воспроизвести одежду тех времен, о которых идет речь в произведении.

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Мы сами не одеваем одежду из нашей коллекции старины, и не даем ее "напрокат". И это не просто наш выбор, или "наше видение" – именно так поступают все без исключения цивилизованные музеи мира. Ведь личное использование любых экспонатов кем-либо прямо запрещено Кодексом музейной этики от ИСОМ.

Каждая старинная украинская рубашка может быть ценным экспонатом, который будет свидетельствовать нашим потомкам об истории определенной семьи и целого нашего народа. Или может стать временным решением "проблемы реквизита", сравнительно недорогим для нескольких незнающих актеров или недобросовестных костюмеров, и, следовательно, катастрофической потерей для будущих поколений.

Наша задача сейчас – знать наши художественные традиции, беречь культурное наследие, уметь воспроизводить по старым образцам и иметь смелость создавать такие новые произведения, за которыми через 100 лет будут охотиться будущие коллекционеры не только в Украине, но и по всему миру.