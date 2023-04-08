Эксперты по-кремлевски

Единственное отличие состоит в том, что ИПСО должна была проходить на фоне зимнего наступления оккупантов, но с наступлением что-то пошло не так. Однако от информационной составляющей россияне не отказались, и сейчас мы можем ее наблюдать "во всей красе".

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К примеру, трампист, полковник Дуглас Макгрегор, признавший Крым российским в 2014 году и регулярно заявляющий о могуществе российской армии, а недавно вообще сообщил о захвате Бахмута россиянами, генерирует фейки о гигантских потерях Вооруженных Сил Украины.

Другой трампист, но, в отличие от Макгрегора, русскоязычный Леон Ванштейн генерирует фейки против Минобороны Украины. Но здесь есть нюанс. Леона Ванштейна в Украине плохо знают, в частности, какая он продажная шкура, а потому СМИ, по традиционной недалекости, могут интегрировать его в наше медиапространство.

Например, как Юрия Швеца, фэса до мозга костей, или Андрюшу Илларионова.

Уловки российской пропаганды

У российской пропагандистской машины сейчас есть проблема. Им важно, как до и после 2014 года, интегрировать в наше медиапространство своих "экспертов", генерирующих нарративы Кремля.

Но проблема в том, что у них нет "экспертов", свободно владеющих украинским, а те, что есть – русскоязычные. Однако особый шик – интегрировать эмигранта. Такой себе "эксперт", живущий в США или Канаде, Израиле или на Мадагаскаре, но прекрасно разбирающийся в реалиях России и Украины.

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Шизофреник Макгрегор под такую роль не подходит, потому что не владеет ни украинским, ни русским, а ленинградский эмигрант Лева Ванштейн прекрасно подходит под эту роль. К тому же его плохо узнают в нашем медиапространстве, поэтому он полностью сойдет за очередного "авторитетного эксперта".

Информационная война не завершена, и никогда не завершится. Нам с этим жить. Поэтому сохраняем критическое мышление и не поддаемся на уловки российской пропаганды. У нее в кармане еще много дешевок, которые она не раскрутила и не вывела на большую арену. Расслабляться рано... Очень рано.