Російські агенти у США прорахувалися

Не лише конгресмени, а й кілька десятків staffers мали до них доступ. Фальшиву вставку про втрати сторін публікатор не міг сам вигадати. Йому ці втрати байдужі. Підказати йому такі цифри міг лише російський куратор. Той явно перестарався, продемонструвавши світу ослячі кремлівські вуха, що стирчать з тексту.

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У мережі запитують: "А чому ліваки, а не трампісти?". Дональд Трамп, звичайно, мерзотник із його обіцянкою о 24 годині закінчити війну, передавши Путіну половину українських областей. Не виключаю, звичайно, але трампісти все ж таки історично юний загін кремлівських прислужників.

Нема за ними ще ні майже вікової традиції стовпів зради – Гопкінса, Хісса, Хірша – ні такої, як у ліваків, розгалуженої мережі агентів-ініціативників, зокрема і в апараті Конгресу. Та подивіться, з яким ентузіазмом розганяє на своїх сторінках ці нові "зливи" The New York Times. Саме це "респектабельне" видання підібрало вкрадені документи на кремлівському смітнику "Дівчина Донбасу", надавши їм статусу світової сенсації.

Які цілі мали автори цієї спецоперації? Явно співчуваюча їм NYT цього і не приховує у своїх багатомовних коментарях:

породити взаємну недовіру між військовими США та України напередодні їхньої вирішальної військової операції і тим самим зірвати її;

вкотре викрити "незаконні" методи американських розвідувальних служб;

ускладнити відносини між США та їх ключовими союзниками (Ізраїль, країни альянсу "5 очей");

та й ще додаткова, нав'язана в останній момент московськими кураторами: вкинути в російську суспільну свідомість як достовірні абсолютно абсурдні цифри втрат сторін.

Російський слід все зіпсував

Жодна з цих цілей не була реалізована, зокрема завдяки російському сліду, який явно випирає. Навпаки, ця розпіарена її ініціаторами спецоперація насправді завдала колосального удару по морально-психологічному стану російського військово-політичного керівництва, збройних сил та "еліт". Їм усім як засудженому та загіпнотизованому кролику було навіть оголошено орієнтовну дату його розправи – 30 квітня.

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Велика фактура про заплановану операцію ЗСУ жодним чином не ставить під загрозу її успіх (відсутня будь-яка інформація про спрямування основного удару/ударів). Але водночас складається враження величезної ковзанки, яка невідворотно накочується на паралізовану путінську дзюдохерію.

По-перше, з оприлюднених документів цілком ясно, що весняний контрнаступ ЗСУ – це військова операція, задумана, прорахована, підготовлена і реалізована спільно вищим військово-політичним керівництвом України та США. Це означає, що будь-якої миті битви на будь-якому напрямку удару у ЗСУ буде стільки сучасної західної зброї, скільки необхідно для спільної перемоги.

По-друге, вражає масштаб технічного та агентурного проникнення американської розвідки до структури управління російських збройних сил на всіх рівнях.

Слава Україні! Слава нашим доблесним західним союзникам!