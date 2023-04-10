Переговоры – не главное

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинцы противостоят российской агрессии, а Европа им помогает. Мол, нет времени на переговоры, даже если они готовятся. Это сейчас очевидно.

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Целью диалога с Китаем, по мнению Макрона, является не поиск возможностей для переговоров, а скорее консолидация общих подходов:

поддержка принципов устава ООН;

четкое упоминание о ядерной энергетике. Китай должен осознать последствия того факта, что президент России Владимир Путин развернул ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как в совместном заявлении с Си Цзиньпином взял на себя обязательство не делать этого;

четкое упоминание о гуманитарном праве и защите детей;

желание дойти до согласованного мира.

Французский президент подчеркнул, что не может быть европейской архитектуры безопасности до тех пор, пока в Европе есть страны, которые захвачены или продолжаются замороженные конфликты. Это ответ Макрона на слова Си Цзиньпина относительно европейской архитектуры безопасности.

По мнению Макрона, возникает общая матрица – является ли Украина приоритетом китайской дипломатии? Вероятно, нет. Однако это диалог, позволяющий смягчить комментарии, которые мы слышим о форме самоуспокоения Китая в отношении России.

Стратегического сотрудничества в Европе не будет, пока идет война

Эти слова Макрона несколько отвечают на вопрос, какова была цель его визита в Китай, если иметь в виду диалог о прекращении войны между Россией и Украиной. Мы могли увидеть, что во время этого визита глава Китая пытался меньше говорить о войне, а больше об экономических отношениях между Китаем и ЕС, в частности, Францией. Си Цзиньпин ни разу не назвал войну войной, не осудил агрессивную Россию и даже не высказался против размещения ядерного оружия в Беларуси.

Хотя Макрон здесь прав. В совместном заявлении Си Цзиньпина и Путина после официального визита президента Китая в Россию прямо указывалось, что ядерное оружие не должно размещаться на территориях третьих стран, которой является Беларусь. Однако произошло наоборот.

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Можно заключить, что президенту Франции не удалось уговорить Си Цзиньпина повлиять на Путина с целью прекращения военных действий в Украине. Однако, как можно понять логику французского президента, он пытался, прежде всего, продемонстрировать своему китайскому собеседнику, что ни о каком реальном мире в Европе и никаком реальном стратегическом сотрудничестве с европейскими странами нельзя говорить вплоть до того момента, пока в Европе продолжается война.

Если Китай действительно заинтересован в сотрудничестве с ЕС, то тоже должен прилагать усилия для мира на европейском континенте.

Хотя сейчас очевидно, что время для переговоров между Украиной и Россией еще не пришло. Путин полон желания продолжать войну и надеется, что ему удастся добиться успехов.